La tecnología detrás de las zapatillas que ganaron la maratón de Boston

La semana pasada la atleta keniana Hellen Obiri grabó su nombre en la historia del maratón de Boston al conseguir victorias consecutivas en el recorrido más antiguo en la era moderna. Y lo hizo con unas zapatillas que aún no están en el mercado y con unas configuraciones muy llamativas, todas apuntando al mejor desempeño, de la marca suiza On Running. ¿Qué sabemos de este nuevo tipo de calzado?

Lo primero que hay que comprender es que ya se ha hecho una práctica habitual que las marcas evalúen las innovaciones directamente con atletas de élite. Lo ha hecho Nike, Adidas y también lo hace On Running. ¿Es legal? De acuerdo con la Federación Mundial de Atletismo, los atletas pueden llevar prototipos de calzado siempre que se cumplan algunas condiciones. La primera de ellas es que cumplan con las reglas en cuanto a las medidas de suela, materiales y calidad. La segunda es que la zapatilla esté disponible en el mercado en un lapso no mayor a 12 meses desde su “entrada en escena” y la tercera es que se puede utilizar en eventos oficiales, pero no en los JJOO ni en los Campeonatos Mundiales.

Según On, la compañía desarrolló dos prototipos para usar en maratón y ambos obtuvieron luz verde de la deferación para su uso en competiciones. Se trata de On Dev1 y On Dev1.2. Presentados como On Cloudboom Strike (prototipo), estos innovadores zapatos contaban con un diseño revolucionario con una parte superior sin cordones con ajuste de calcetín impresa en 3D y una entresuela combinada impresa en 3D con hiperespuma Helion, derivada de Pebax, que garantiza un rebote y un retorno de energía notables. En el interior habría una placa de carbono que cubre toda la planta del pie y genera un porcentaje de propulsión y potencia en cada zancada, el famoso retorno.

Si bien se decía que ambas versiones eran similares, Obiri parecía lucir la versión final sin cordones del zapato (Dev1) que llegará al mercado a finales de este año. Si bien el precio de estas zapatillas futuristas sigue sin revelarse, los compradores deben prepararse para una disponibilidad limitada y un costo superior debido al intrincado diseño impreso en 3D.

Poco sabemos de su durabilidad, aunque podemos especular que, al igual que ocurre con los modelos más competitivos de Adidas, no será mucha: no más de 3 o 4 maratones a ritmo de competencia.

A primera vista, el elegante diseño de On Cloudboom Strike puede dar la impresión de necesitar un calzador. La ausencia de cordones hace que sea imprescindible un ajuste preciso y perfecto para no perderlas en mitad de carrera y no sabemos cómo On resolverá esto teniendo en cuenta la variabilidad de pies de los usuarios y la necesidad de cubrirlos todos. Las zapatillas Cloudboom Strike se revelaron por primera vez a través de la historia de Instagram de Obiri, cuando compartió un vistazo de su conjunto el día de la carrera.

La desventaja obvia o el mayor temor es la capacidad de adaptarse teniendo en cuenta su “calcetín de ajuste”. Tampoco se sabe mucho de la reactividad de su suela o la abrasión que puede resistir. En el lado positivo se puede señalar la calidad de la amortiguación, una cualidad que ha diferenciado a On desde sus inicios, no solo por sus materiales, lo que distingue a todas las marcas, sino por la disposición y el diseño de la entresuela.

Esperamos verlas en breve y ver cómo ajustan y se comportan en carrera. Eso sí, como ocurre con todo este tipo de calzado, está destinado a la alta competencia y pocos llegaremos a llevarlos. Lo que sí usaremos son algunas de las innovaciones que forman parte de este, por ahora, prototipo.