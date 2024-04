Maratón de Boston: la ciencia de las seis grandes

Mañana se celebra la maratón de Boston, la segunda de las conocidas como las Seis Grandes, junto a la de Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. La primera de ellas ya se celebró a principios de mes y ambos, el ganador (Benson Kipruto) y la ganadora (Sutume Asefa Kebede), batieron los récords de la carrera: Kipruto con 2:02:16 y Kebede con 2:15:55. El primero lo hizo “montado” en unas Adidas Adios Pro Evo 1 v2, mientras que a etíope ganó a bordo de las Nike Vaporfly Next% 2.

Pero esto es solo el comienzo de la disputa entre los principales fabricantes de calzado deportivo. Sara Hall, atleta de Asics, tiene una de las mejores marcas del año en los 42 kilómetros, marcas similares tiene la española Laura Luengo (de On Running), Molly Seidel (Puma) y Emily Sisson (New Balance). Lo que quiere decir que el podio en las seis grandes y en los JJOO de París, estará más disputado que nunca. ¿Qué argumentos tiene cada uno de estos calzados?

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar estas zapatillas, es que están diseñadas para alta competición y con la velocidad en mente: si las vamos a usar para entrenamientos o (seamos honestos) no tenemos un nivel de rendimiento alto, no cumplirán su objetivo. Otro factor es que la mayoría de ellas utilizan placas de carbono, la nueva moda en el calzado deportivo… Pero esto no sirve para todos los tipos de corredores. Puede ser una ayuda, sin duda, pero también pueden provocar lesiones, de acuerdo con estudios científicos.

Si bien el siguiente análisis es básico y directo, sí es una primera y necesaria incursión para comprender el motivo que hace de estas seis zapatillas candidatas al oro en maratón.

ASICS

ASICS

La primera candidata es la ASICS Metaspeed Sky+. En 204 gramos aporta una placa de carbono que recorre todo el pie, una espuma marca de la casa que conjuga durabilidad y rebote y un perfil que pide velocidad. Gracias a ella es más fácil alargar los pasos sin perder energía. Por si fuera poco, tiene una gran resistencia a la abrasión, lo que significa que la podremos usar en más de una carrera. La suela, en la parte delantera, tiene un dibujo que garantiza una mayor propulsión y evita los deslizamientos.

Puma

Puma

Ya a simple vista es obvio que las Fast-R Nitro Elite 2 no están diseñadas para el día a día y este quizás sea el caso más obvio (junto con las de Nike) de calzado cuyo objetivo es correr de forma competitiva. De hecho, es precisamente cuando aumentamos el ritmo cuando se nota la diferencia. Detalle número uno, que la placa de carbono se extienda más allá de la puntera, es un ejemplo: nos aporta rebote hasta el último milímetro, cuando ya solo los dedos tocan el asfalto. Gracias a ello la transición del talón a la punta es muy fluida. Pero lo que destaca de verdad es la disposición de la placa de carbono. Divide la parte del talón de la puntera y en este espacio vacante, solo se ve la placa de carbono. El diseño, de este modo, recuerda las naves de velocidad de Star Wars que unían el habitáculo con las turbinas con unos cables de energía, lugar que ocupa, en este caso, la placa de carbono.

Las Fast-R Nitro Elite 2 permiten un 22% más de almacenamiento de energía y hasta un 46% más de retorno de energía en comparación con el modelo anterior. ¿Qué significa esto? Que en una maratón por debajo de las 2:30, podemos llegar a reducir hasta 2 minutos.

New Balance

New Balance

Una de las claves de las Fuelcell Supercomp Elite v4 es la aerodinámica en sus perfiles. Con 232 gramos no es la más ligera, pero eso lo compensa con su placa de carbono, una de las más interesantes del mercado por varios motivos. Al igual que en las Asics, este modelo de Fuelcell también lleva una placa de carbono de longitud completa con el diseño Energy Arc que incluye múltiples curvas y un vacío bajo los pies para facilitar el movimiento. Su estructura basculante permite transiciones más suaves y un impulso hacia adelante.

En amortiguación se eleva hasta los 38,2 mm en el talón, acercándose al límite legal para maximizar tanto la amortiguación como el retorno de energía. Esto en cuanto a lo exterior, en el interior, mientras tanto, la sensación es de soporte y confort. Los materiales utilizados hacen que sea una de las zapatillas con mayor durabilidad… en competencia.

On Running

On Running

Si la placa de carbono no te convence, las Cloudmonster 2 de On Running probablemente sean las mejores. La amortiguación también se acerca al límite de lo permitido, pero en este caso, por el diseño de la casa suiza, aporta un extra que casi compensa por la ausencia de la placa manteniendo una estabilidad en la pisada y un apoyo mucho más suave de lo esperado. A eso le suma un perfil basculante que aporta mayor competitividad. El rebote es muy bueno gracias a la configuración de doble espuma: una capa con un índice de 40 HA más firme que el promedio en la parte superior y una capa de 26.5 HA más suave en la parte inferior. La primera capa mejora la estabilidad y la segunda apunta a la comodidad.

Los despegues enérgicos se deben a su diseño rocker y a su placa Speedboard que utiliza TPU en lugar de carbono. A eso le suma una talonera algo más rígida de lo normal, lo que puede agregarle un poco más de peso (295 gramos), pero garantiza una mayor estabilidad y reduce las lesiones.

Adidas

Adidas

Por ahora, las Adidas Adios Pro Evo 1 v2 se han alzado con uno de los oros en la maratón. Su peso es una de sus principales bazas: apenas 138 gramos. Ya ahí tenemos una pista de hacia dónde se dirigen: no están preparados para caminar, sino para correr, y muy rápido, gracias a su inclinación que impulsa naturalmente el pie hacia adelante. Esto también mejorando la economía en el ejercicio, propiciando el movimiento natural del pie al correr.

Los Energyrods (básicamente Barras de energía) son la respuesta del fabricante alemán a las varillas de carbono que usan la mayoría de las marcas y actúan como muelles. Solo que en este caso han sido diseñados como espejos de los huesos metatarsianos del pie de un atleta. Son cinco varillas con carbono que persiguen crear una transición más anatómica aún a la del perfil del calzado. Y también aportan la estabilidad necesaria para el aterrizaje. Supuestamente, solo sirven para una distancia inferior a 100 km, pero teniendo en cuenta que quienes la usan baten récords, vale la pena.

Nike

Nike

La ciencia detrás de Nike AlphaFly Next% 2 es que el calzado ayuda a mejorar la economía de carrera, en términos básicos, la cantidad de oxígeno que consumimos para realizar una tarea. Lo que ha hecho Nike es, a través del perfil y la suela (y la placa de carbono) ser más eficiente con el almacenamiento y el retorno de energía. Si bien es imposible devolver más del 100% de la energía, la espuma ZoomX y la placa de carbono aspiran a ello. Esas dos tecnologías de amortiguación, ayudan a obtener una mejora del 4% por ciento en el gasto de energía. No están diseñadas para entrenamientos y el récord en la maratón de Tokio así lo demuestra. La pregunta es si eso será suficiente para lograr el oro en Boston y en los JJOO de París.