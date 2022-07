La tecnología detrás de la zapatilla de running de la que nunca serás dueño

Cada año se fabrican más de 20 mil millones de zapatillas deportivas. De estas, solo en Estados Unidos, casi 300 millones terminan en vertederos donde tardan entre 30 y 40 años en degradarse. Por si fuera poco, el proceso de fabricación libera grandes cantidades de dióxido de carbono: es responsable del 1,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. A esto hay que sumarle que la mayoría liberan químicos tóxicos que afectan negativamente nuestra salud. En este escenario hay una zapatilla que es 100% reciclable, sus materiales son naturales y no genera desechos en su proceso de fabricación. Esta es la tecnología detrás de la zapatilla de la que nunca serás dueño.

Se trata de Cloudneo, diseñada por la compañía suiza On Running. Solo está disponible a través de la plataforma Cyclon, un servicio de suscripción: allí se compra, luego se usa y al finalizar su ciclo se devuelve para hacer otro nuevo par. La mayoría de las zapatillas para correr tienen más de 60 componentes de varias familias de materiales diferentes. Cloudneo tiene menos de 10 componentes hechos de una misma familia de materiales (lo que facilita aún más convertir Cloudneo en nuevos productos). La parte de tejido está confeccionada con semillas de ricino, una planta que no sirve de alimento pero que es muy fértil y fácil de cultivar. De hecho se considera invasora en muchos sitios. Así, el hilo es de base biológica y al ser blanco no se utiliza ningún tipo de proceso de teñido que pueda perjudicar el medio ambiente. Lo interesante del proceso es que cada zona del pie sigue un patrón de tejido geométrico diseñado específicamente para aportar sustentación, firmeza, transpirabilidad o flexibilidad. Lo que precise esa zona determinada.

Y por último está la suela. Esta parte preciso de mucha investigación y desarrollo para conseguir un material que incorporara solo elementos 100% reciclables. La clave, sin embargo, no llegó solo a través de los materiales sino también de su producción. Se trata de la tecnología de espuma supercrítica. Para conseguir este material se necesita un equilibrio quirúrgico de los parámetros de volumen, velocidad y temperatura del gas en un entorno controlado.

Fabricadas con semillas de ricino, no utilizan ningún tipo de tintura para evitar el uso de químicos tóxicos y facilitar el reciclado. FOTO: OnRunning

“Para diseñar un calzado reciclable de este estándar – explica Nils Altrogge, director del área de Tecnología e Innovación de On Running –, no se pueden usar procesos de producción comunes. La belleza de la tecnología de espuma súper crítica es que reemplazamos los químicos dañinos con un gas que controla la expansión de la espuma. Si desea tener un alto rendimiento y un alto rebote, solo es posible con materiales de la más alta calidad”. Intercalado entre las dos capas de la entresuela de la Cloudneo se ha colocado otro material destinado a incrementar el efecto “muelle” del calzado. Denominado Speedboard, es 100 % reciclable y 100 % de base biológica.

Pero una zapatilla reciclable implica perder parte del rendimiento habitualmente. No en este caso. Se desempeña muy bien en carretera y es muy ligera (230 gramos). Gracias al patrón realizado en el tejido se consigue una sujeción confortable y el aterrizaje y despegue están muy cuidados. Cada vez que nuestro pie toca el suelo, creamos energía. El objetivo de On Running al diseñar Cloudneo era aprovechar esa energía. Para medir el retorno de energía de las espumas en el laboratorio hicieron una prueba muy sencilla: pusieron un trozo de espuma debajo de un tubo de 1 m y colocaron un peso sobre él. Si rebotaba a 45 cm, significaba que tenía una tasa de rebote del 45%. Esta cifra es la habitual en las mejores zapatillas de running. En las pruebas realizadas en el laboratorio, la espuma utilizada en las Cloudneo mostró una tasa de rebote de más del 65%.

“Hacer un zapato totalmente reciclable es una cosa – concluye Olivier Bernhard, cofundador de On Running –, pero fuimos un paso más allá. Queríamos demostrar que la sostenibilidad y el rendimiento pueden ir de la mano. El resultado podría ser el calzado de mayor rendimiento que jamás hayamos diseñado”.