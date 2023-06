El (terrible) video de la NASA en el que se ven las emisiones de CO2

Si bien sabemos desde hace mucho tiempo que nuestra atmósfera está repleta de gases de efecto invernadero y los efectos que tienen en el clima del planeta, no siempre es fácil conceptualizar el peso de algo que no se puede ver de forma muy explícita. Ahora sí es posible gracias a una nueva visualización de la NASA, que muestra cómo y desde dónde se origina el CO₂ que se agrega a la atmósfera. Y lo que vemos no es nada agradable.

Si bien la agencia dice que el modelo está diseñado técnicamente como una forma de comprender mejor las ubicaciones y las interacciones entre las fuentes de carbono y los sumideros de carbono (donde se absorbe el exceso de CO₂, como los océanos) también nos muestra cuánto de estos gases se está emitiendo, especialmente en el hemisferio norte.

"El dióxido de carbono (CO₂) es el gas de efecto invernadero más frecuente que impulsa el cambio climático global - se lee en el comunicado de la NASA - . Sin embargo, su aumento en la atmósfera sería aún más rápido sin los sumideros de carbono terrestres y oceánicos, que en conjunto absorben alrededor de la mitad de las emisiones humanas cada año".

En la visualización, las fuentes de carbono de la Tierra se representan como un color anaranjado espeso, con esmog y de aspecto tóxico, mientras que la biomasa en combustión es de un rojo oxidado. Por el contrario, los sumideros de carbono terrestres de la Tierra parpadean en verde a medida que tragan el exceso de CO₂, mientras que los sumideros de carbono en el océano son de color azul.

A juzgar por el video, es bastante fácil saber quiénes son los mayores infractores de carbono. En todos los continentes, la nube de esmog de emisiones generalmente comienza en el hemisferio norte de la Tierra, con países altamente industrializados como Canadá y Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Europa, que emiten cantidades masivas de carbono de aspecto nocivo.

Las selvas tropicales, las junglas, las llanuras cubiertas de hierba y otros sumideros de carbono del hemisferio sur de la Tierra, por otro lado, se pueden ver defendiéndose del carbono mientras parpadean en verde y azul, hasta que dejan de hacerlo. Los sumideros de carbono solo absorben el exceso de carbono durante las horas del día a través de las plantas que absorben CO₂ a través de la fotosíntesis. Puede que no sea bonito, pero es algo que todos necesitamos ver.