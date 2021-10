La mejor mochila para ordenador portátil y otros 7 accesorios de informática recomendados

Ocio

Hub de 7 puertos recomendado

Uno de los productos de informática más prácticos es un hub para centralizar tus entradas de USB. Este de 7 puertos está muy recomendado por los clientes. Admite velocidades de transferencia USB 3.0 de hasta 5 Gbps de datos para permitir una conexión rápida entre dispositivos. Permite, por ejemplo, transferir una película HD en pocos segundos.

Cable USB

De la marca Amazon y con muy buenas opiniones de los clientes, este cable USB tipo C a Micro-B 3.1 de 2ª generación de 90 centímetros de longitud. Con diseño reversible: es fácil introducir el conector tipo C en cualquier dispositivo compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

Cargador para 4 USB

Tercera sugerencia. Si lo que necesitas es un cargador USB, este con 4 puertos para utilizar de forma simultánea. Compatible con la gran mayoría de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos del mercado.

Tableta gráfica en oferta

Esta tableta gráfica con área de trabajo de 10 x 6.25 para dibujar, escribir y diseñar con un lápiz óptico sin batería. Su combinación de 12 teclas rápidas y 16 teclas programables permitirá trabajar de manera eficiente con un flujo de trabajo simplificado y una mayor eficiencia. Admite usuarios diestros y zurdos.

Soporte elevador de pantalla para el monitor

Otro producto de informática que puede ser muy útil: para el monitor de la pantalla, este práctico soporte elevador de pantalla con muy buenas opiniones de los clientes.

Soporte multiángulo portátil para tablets, e-readers y teléfonos

El soporte para colocar la tablet más vendido en Amazon. Diseño multiángulo portátil para tablets, e-readers y teléfonos. Fabricado por AmazonBasics, lo que ya de por sí es una garantía de producto con buena relación calidad-precio.

Soporte para ordenador y portátil recomendado, regulable en altura

Otro soporte para ordenador y portátil recomendado, en este caso de la propia marca Amazon Basics, lo que siempre es una garantía de buen precio. De altura ajustable y con patas antideslizantes, viene avalado por las opiniones favorables de los clientes.

La mejor mochila para ordenador portátil

Terminamos con la mochila para ordenador portátil con mejores opiniones en Amazon, ¡más de 40.000! Tantas como para hacer innecesario buscar más modelos. Esta mochila ordenador portátil tiene una 3 compartimentos principales, 12 bolsillos pequeños y 2 bolsillos laterales. Uno de los compartimentos principales ofrece un espacio separado para su portátil o Tablet. Los demás compartimentos ofrecen un amplio espacio para almacenar bolígrafos, llaves, billetera, libros, neceser pequeño, ropa, botella. En esta mochila es fácil de encontrar lo que quieras.

