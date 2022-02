Regalos de San Valentín (2): 6 tiendas donde encontrar los mejores juguetes eróticos

Descuentos en juguetes sexuales en la tienda erótica Amantis FOTO: Amantis

Amantis es desde hace mucho tiempo una de las tiendas eróticas más conocidas, y sigue manteniendo un amplio catálogo de artículos con rebajas continuas. Si quieres regalar artículos eróticos por San Valentín, recomendamos buscar en primer lugar en la sección de los productos más vendidos de febrero y en las novedades del mes. En la portada haya también interesantes ofertas.

La divertida propuesta para regalar juguetes eróticos en San Valentín de la web Plátano Melón FOTO: larazon

La propuesta para regalar juguetes sexuales en San Valentín que hace la tienda erótica online Platano Melón habla por sí sola: la han llamado San Orgasmín, y está llena de juguetes sexuales para hombre y mujer de todos los precios y modelos. Y, lo mejor, con ofertas propias de las rebajas de enero o del Black Friday. Parada obligada en busca del regalo perfecto, sin duda alguna

Satisfyer en oferta por San Valentín FOTO: Erotic Feel

La propuesta de la web Erotic Feel es la más directa de todas: descuentos de hasta el 70% en algunos de los juguetes sexuales más populares. Entre ellos, algunos de los modelos del Satisfyer más demandados ahora con más del 40% de rebaja.

Tienda erótica con regalos por San Valentín FOTO: larazon

La cuarta tienda online de juguetes eróticos es Bisensual, que ha lanzado también una campaña especial de San Valentín en la que ha incluido decenas de productos, algunos de ellos con interesantes descuentos.

Tienda erótica online con ofertas FOTO: larazon.es

La quinta tienda erótica que traemos a esta selección se llama EasyToys y es, posiblemente, la que se presenta a este San Valentín con unas ofertas más agresivas, que llegan al 85%. Dedica especial atención a los juguetes eróticos para parejas.

El Satisfier en oferta, a mitad de precio en Amazon FOTO: Amazon

Por supuesto, también puedes buscar en Amazon. Las ofertas de San Valentín se mezclan con las habituales, y el resultado es que, con una simple búsqueda de unos minutos, puedes encontrar auténticos chollos, como el Satisfier más vendido, el Satisfyer Pro 2 Next Generation, con un 30% de descuento. Echa un vistazo a todas las ofertas: