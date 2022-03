La nueva solución para tu cocina es de Lidl y no es un electrodoméstico

Lidl ya es por sí misma una de las cadenas de supermercados que ha ampliado sus horizontes y va mucho más allá de un super que vende productos alimenticios. Su legión de fans empezaron con sus electrodomésticos a precios de derribo, siguieron por la ropa o los utensilios prácticos para el hogar o las herramientas y de cabeza nos hemos plantado comprando muebles en él. Para muchos ojear la página web del supermercado alemán se ha convertido en un vicio y es que la relación calidad – precio en todos sus productos hace que cada vez sea más interesante echarle un vistazo a sus múltiples ofertas.

Si la tienda es considerada una de las líderes en las ventas de electrodomésticos para la cocina o de utensilios para la limpieza del hogar, hemos descubierto el mundo de los muebles. No hablamos de grandes armarios o muebles de salón - comedor, si no de los pequeños muebles multifuncionales, que gracias a su diseño y su precio han calado en el consumidor. Ya no hace falta que se vuelva loco buscando ese zapatero que le quepa en el hueco justo, o ese mueble para el lavabo que tenga el diseño que le gusta, porque Lidl ha conseguido que todos esos pequeños muebles estén a disposición de todos y a golpe de clic.

Mueble de cocina y carrito mesa, 2 en 1

El producto estrella que el supermercado alemán tiene a la venta (solo de forma online) en su página web es el típico mueble que todos necesitamos en la cocina porque a veces no sabemos dónde poner aquellos productos como verduras y hortalizas, alguna botella de vino o cuando no tenemos más espacio en los muebles de cocina y necesitamos tener algunas cosas a mano.

Este muebles de cocina con ruedas es espacioso y polivalente puesto que el carrito de cocina dispone de 4 ruedas orientables de rodamiento suave, que hará que podamos moverlo libremente , ya sea por la cocina, la terraza o incluso a otro espacio dentro de nuestro hogar. Además dos de las ruedas de este carrito vienen con función de freno. El carrito tiene una estantería lateral integrada que posee compartimentos espaciosos y que le sacará de más de un apuro cuando no tenga sitio donde poner las cosas. La superficie de trabajo es de maciza madera de bambú y se puede convertir en un espacio adicional para cocinar o para apoyar los elementos que necesitemos para preparar la comida.

Carrito de cocina Mueble de cocina con ruedas, espacioso y polivalente. FOTO: LIdl

El frontal del mueble viene con una cesta de metal extraíble para poder colocar verduras y frutas por ejemplo y debajo de esta una bandeja para otro tipo de productos, botes o lo que desee. Además también cuenta en la parte inferior del mueble con una estantería con compartimentos para poder dejar las botellas de vino.

La superficie de trabajo de este mueble soporta hasta 10 kg y el estante y la cesta de metal hasta 3kg. Por otro lado este carrito de cocina también cuenta con un cajón que va incorporado y cuyo interior soporta hasta 2kg y le podrá servir por ejemplo para poder guardar los manteles o los cuadernos de recetas y tenerlos siempre a mano.

Las medidas de este mueble multifuncional son de aprox. 50 x 86,5 x 38,5 cm. Y el precio ahora mismo está por debajo de los 53 euros, eso sí sin contar los gastos de envío. Seguro que el diseño y su funcionalidad polivalente hacen de este mueble un espacio que querrá tener en su cocina.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)