La solución de almacenaje de gran capacidad que ha arrasado en Lidl

Ya hemos apuntado varias veces que Lidl toma posiciones entre los grandes centros especializados en muebles para casa y apunta directamente para ganarse a los compradores de tiendas como Ikea, Leroy Merlin o similares. Desde hace un tiempo en su página web podemos encontrar distintos tipos de mobiliario para nuestro hogar que antes no proporcionaba el supermercado alemán, ya sea para el baño, las habitaciones o el salón. Sus precios competitivos y sus productos versátiles hacen que tengamos muy en cuenta a Lidl como una referencia para amueblar y decorar alguna habitación de nuestra casa.

Además Lidl siempre resalta los muebles que suelen ser funcionales, ocupan poco espacio y tienen gran capacidad, si a esto le sumamos sus precios “low cost” estamos ante un éxito de ventas asegurado.

El zapatero , ese mueble que no puede faltar

Los zapateros son los muebles por excelencia en una casa junto a las estanterías. Estos muebles que no pueden faltar en una casa y que además si en ese hogar viven varias personas se convierten en imprescindibles para poder mantener el orden. Lidl ha arrasado en ventas con un modelo que tenía en la página web por su gran capacidad y por su precio. Si no es de los afortunados que lo vio a tiempo, no se preocupe, en la propia web del supermercado pone que los volverá a tener a la venta próximamente.

Este zapatero de madera está disponible en dos modelos, uno más grande que otro, que se pueden combinar perfectamente, y en dos colores, blanco y roble. Podrá elegir el zapatero que más le guste o que más conveniente sea para sus necesidades.

Zapatero de madera L para aproximadamente 18 pares de zapatos. FOTO: Lidl

El mueble para almacenar zapatos XL que es el más grande de los dos tiene capacidad para aproximadamente 32 pares de zapatos. Consta de 5 compartimentos para guardar zapatos, zapatillas y botas bajas y cuenta además con herrajes de metal de alta calidad. Las medidas de este zapatero XL son de 170 x 59 x 22 cm.

Si es de los que prefiere zapateros de consistencia y no las típicas baldas que se venden en otros establecimientos, seguro que este mueble le captará por completo, gracias a sus dos acabados y su aspecto que no pasa de moda tendrá un mueble a muy buen precio y que cumple perfectamente su función. Ahora solo nos queda esperar que Lidl vuelva a tener stock en su tienda online.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)