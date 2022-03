Para los padres “más cocinillas” novedades y productos top

Falta muy poco para el Día del Padre y seguramente encontrar algo que regalarle no es una tarea fácil. Miele, la marca líder de electrodomésticos premium, sabe que padre no hay más que uno y, por ello, propone cinco opciones de alta gama para sorprender a un padre de lo más exigente, si hablamos de cocina.

1. Piedra Gourmet

Para aquellos padres a los que les gustan los retos, y disfrutan pasando el rato entre fogones haciendo recetas nuevas, Miele les invita a probar la Piedra Gourmet. Perfecta para los amantes de una buena pizza, con la que podrán lucirse delante de los amigos y familiares. Proporciona unos resultados uniformes y crujientes gracias a su material de cerámica especial, que además tiene la cualidad de mantener el calor de la comida hasta 25 minutos sobre la mesa. Además de la piedra, consta de una paleta de madera decorativa para un emplatado perfecto.

Piedra Gourmet para pizza y hornear Miele resultados como en un horno de piedra tradicional. Para hornear pizza, tarta flambeada, focaccia, pan y panecillos FOTO: MIele

2. Aspirador sin cable

Tener la cocina perfectamente limpia es algo que un buen chef siempre desea tener. No solo hará que la cocina luzca bien, sino que su lugar de trabajo sea más higiénico. Por eso, el aspirador Triflex HX1 es el regalo perfecto, su posición 3 en 1 se adaptará a la perfección a todas las necesidades, como recoger las migas y posibles restos que hayan quedado en las encimeras. Tan potente para todo tipo de uso como un aspirador convencional. Una opción de lo más acertada para tener la cocina reluciente.

Aspirador sin cable FOTO: Miele

3. Calientaplatos Gourmet

Uno de los secretos más importante dentro de la cocina es la temperatura a la que se sirven los alimentos. Con el Calientaplatos Gourmet de Miele, podrás mantener tus elaboraciones en el punto perfecto hasta el momento de degustarlos y además, podrás cocinar a baja temperatura gracias a su función Cocción con la que la carne guisada quedará tierna y jugosa de la manera más cómoda y segura manteniendo todas las propiedades de los alimentos. Podrás ocuparte de otras cosas durante el proceso de cocción con el timer de 4 horas, ya que el calientaplatos Gourmet de Miele se desconecta por sí solo tras finalizar el tiempo programado. De esta forma tendrás más libertad a la hora de cocinar y podrás centrarse en otras cosas. Toda una joya en la cocina que todo padre debería tener.

Calientaplatos Gourmet FOTO: Miele

4. Acondicionador de vino

Todo padre sabe que una buena comida debe acompañarse siempre de un buen vino. Por ello, otro regalo ideal para los padres más sibaritas son los acondicionadores de vino de Miele, que ofrecen las condiciones óptimas para el almacenamiento de las cosechas más selectas. Cuenta además con el sistema FlexiFrame que permite ajustar los estantes a los diferentes tipos y tamaños de botella y otros avances tecnológicos como iluminación LED, tres zonas de temperatura individualmente regulables y sistema Active Air Clean, para evitar la acumulación de olores.

Acondicionador de vino FOTO: Miele

5. Máquina de café

No hay que olvidar tampoco a aquellos padres amantes del café. Y es que Miele también cuenta con el mejor regalo para ellos: una máquina de café. El modelo CM 5310 Silence con preparación OneTouch for Two y superficie calienta-tazas ofrece un sabor perfecto, convirtiendo el café en toda una experiencia. Gracias al nuevo sistema de molienda y elaboración Aromatic System Fresh, ofrece un intenso aroma para disfrutar del café de principio a fin.

Máquina de café, El modelo CM 5310 Silence con preparación OneTouch for Two y superficie calienta-tazas FOTO: Miele

Toda una variedad de productos que aúnan diseño, tecnología y eficacia para satisfacer las más altas expectativas en todos los aspectos.

(Los precios mostrados pueden sufrir variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)