El regalo más personal para el Día de la Madre: un vídeo de su famoso favorito

¿Por qué no atreverse a regalar algo diferente el Día de la Madre? Perfumes, flores, bombones, velas aromáticas o productos de belleza son algunas de las opciones a las que se suele recurrir por costumbre, pero a veces está bien arriesgar con algo realmente especial que una madre pueda recordar toda la vida. ¿Con qué cara se quedaría al ver que Carmen Lomana la felicita en nombre de sus hijos por ser la mejor madre del mundo? ¿o que el famoso Juan Reyes de Pasión de Gavilanes es capaz de trasportarla por un momento al escenario de una de las series latinoamericanas de mayor éxito de todos los tiempos? Las experiencias se han convertido en la demostración de afecto favorita, que perdura en la mente para siempre, y eso es precisamente lo que Cameo ofrece.

La plataforma americana, creadora del concepto de los vídeos personalizados de famosos y líder en el sector, acaba de llegar a España con un catálogo de 50 mil celebrities nacionales e internacionales dispuestas a enviar mensajes a sus fans de todo el mundo. Entre los rostros se encuentran Alaska, Chenoa, Juan Magan, Feliciano López, Mario Vaquerizo, Pau Gasol, Bon Jovi, David Hasselhoff, Sara Jessica Parker, Gloria Estefan etc. En muchos casos, los famosos destinan el importe de estos vídeos a causas sociales y también es posible pedirlos en menos de 24 horas: la opción perfecta para los más rezagados.

Cameo, web de vídeos personalizados de famosos FOTO: Cameo

Opciones para todas las madres

Las madres a las que les apasionen los dramas familiares como This Is Us, serie que ha hecho llorar a millones de personas en todo el mundo, podrán recibir mensajes de Toby (Chris Sullivan), Rebecca (Mandy Moore), Sheehan (Scott Michael Campbell) o Kate (Chrissy Metz). Para las enganchadas a las telenovelas, la plataforma ofrece personajes de algunas de las de mayor éxito en plataformas digitales como La Reina del Flow, con Juancho Mesa (Andrés Sandoval) por ejemplo o la recién repuesta Pasión de Gavilanes, con algunos de sus protagonistas más deseados como Juan Reyes (Mario Cimarro).

Cameo podrá convertirse también en la plataforma favorita de las madres que soñaban con el regreso de Sexo en Nueva York, y es que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Mr. Big (Chris Noth) o Anthony Marentino (Mario Cantone) podrán alegrarles el día con una simple petición. O las que aman The Bold Type, podrán encontrar a Jacqueline Carlyle (Melora Hardin), Sutton (Meghann Fahy) u Oliver (Stephen Conrad Moore).

Incluso las que se quedaron con mal sabor de boca tras el final de la última temporada de Anatomía de Grey podrán suplirlo con un bonito recuerdo para toda la vida con un mensaje del doctor Charles Percy (Robert Baker), la doctora April Kepner (Sarah Drew), el doctor Richard Webber (James Pickenrs Jr.) o la doctora Catherine Avery (Debbie Allen). Las amantes de la comedia podrán encontrarse con personajes como Leslie David Baker u Oscar Núñez, actores de la aclamada serie The Office que tantas risas sigue provocando en la actualidad, o humoristas del nivel de Steve Hytner o Jackie Hofmann.

Para las deportistas, también se pueden pedir videos personalizados de leyendas como Pau Gasol, Myke Tyson, Bill Russell, José Calderón o Julio Salinas o deportistas más actuales como el tenista Feliciano López, el golfista Sergio García, el ex piloto de Fórmula 1 Dani Clos, los olímpicos Ader Mirambell y Jesús Tortosa o el futbolista Mario Suárez.

Generar ilusión en el otro es por lo que existe Cameo. La interacción social es la que causa felicidad, y por ello sus fundadores hacen hincapié en que lo que ofrece Cameo no es “solo un video personalizado de una persona famosa, sino un mensaje de esa persona que significa todo un mundo para quien lo recibe”. Desde la compañía no descartan ir más lejos, llegando a ofrecer la opción de que famoso y fan se conozcan en persona, salgan a comer o realicen diferentes actividades juntos.