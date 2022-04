La piedra blanca, producto “limpia todo”, está de vuelta y triunfa en Amazon

Nuestros abuelos solían usar la arcilla blanca para limpiarlo todo. Y no les iba mal.

La piedra blanca sirve para todo, podrás dar brillo a los azulejos del baño y a cualquier parte o electrodoméstico de la cocina. Es además un producto ecológico, natural y versátil.

Simplemente se necesita un trapo, una esponja y un bote con una especie de sustancia arcillosa blanca. Ese frasco que utilizaban nuestros abuelos para limpiarlo todo se llama piedra blanca de limpieza

La fantástica y la auténtica

La piedra blanca de limpieza original fue la FANTÁSTICA PIEDRA BLANCA (PIERRE BLANCHE), un producto para limpiarlo todo, desde el techo hasta el suelo, como dice en su caja. Su composición es 30 arcilla blanca, 5-15 jabón, agua, 5% de glicerina vegetal, carbonato de sodio, y perfume de limón libre de alérgenos. Es de origen natural 100% y no causa irritaciones en la piel, pude emplearse sin usar guantes.

A esta le siguió la Auténtica Piedra blanca, que se diferencia únicamente en la composición y el aroma utilizado como fragancia. Pero la funcionalidad es la misma.

¿Qué entendemos por piedra blanca?

Hoy en día, gracias a su carácter versátil, natural y ecológico, también biodegradable, la piedra blanca de limpieza vuelve a estar tan de moda como al principio. Se elabora a base de glicerina vegetal, arcilla blanca y carbonato de sodio. Pero tiene también jabón, agua y toques aromáticos de limón la mayoría de las veces. Es decir, se trata de compuestos de origen natural que no dañan la piel ni son tóxicos.

Conjugar todo estos elementos da como resultado una sustancia muy útil para limpiar la placa de inducción, el horno, el microondas, la superficie metálica de la nevera o la lavadora, vidrio o cerámica. También puedes limpiar los grifos, el fregadero, y en el baño, los azulejos o el lavabo, por ejemplo. Verás que es algo muy efectivo.

¿Por qué tiene tan buen resultado?

El motivo de su éxito es la combinación de sus componentes: la arcilla blanca, el carbonato de sodio y el jabón, en conjunto con el agua con la que humedecemos la esponja para aplicar el producto y a su vez, limpiar las superficies, crea un arrastre de la suciedad muy eficaz. No importa lo pegada que este la grasa. De hecho, se utilizó para quitar el óxido acumulado en los productos metálicos.

En conclusión, es un producto que está de vuelta y que te invitamos a probar.

Hay varias posibilidades, que te detallamos a continuación:

LA FANTÁSTICA PIEDRA BLANCA. Bote de 600 gramos

Arcilla con Regalo de esponja

Es un producto indispensable en tu hogar. Puedes limpiarlo todo con la fantástica piedra blanca: oro, plata, cobre, estaño, cristal, acero inoxidable, plásticos, esmaltados, cromados…Y todos los materiales los puedes encontrar en tu casa: vitrocerámica, electrodomésticos, azulejos, fregaderos, grifos, en los muebles de cocina, sanitarios, muebles de jardín, mármoles, incluso sintéticos tipo silestone (superficie híbrida de minerales y materiales reciclados)

Este producto tiene 1.369 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,4 sobre 5 estrellas

Un usuario anónimo dice lo siguiente sobre la fantástica piedra blanca: “La mampara de la ducha se ha quedado muy bien, los electrodomésticos parecen nuevos y vuelven a recuperar el brillo que pierden con los productos de limpieza normales, el cristal del horno por dentro cada día pruebo algo nuevo. Me ha gustado bastante sobre todo porque no puedo utilizar desengrasantes y este no me afecta”

Silvia afirma que es un producto 10: “la uso habitualmente en casa para los azulejos, la bañera, la ducha y cuando tengo manchas de humedad en las paredes y el resultado es impresionante. Para mí es uno de los mejores productos que he probado en mi vida”

La Auténtica piedra blanca, un multilimpiador biodegradable

Es un multilimpiador biodegradable que quita manchas que no puedes imaginarte, no necesitas guantes y no irrita la piel

Para emplearla, arrastra una pequeña cantidad de producto con la esponja humedecida y frota con energía en la superficie, después quita la arcilla con una bayeta y seca con un trapo o papel de cocina para un buen acabado.

Los usos recomendados para la auténtica piedra blanca de arcilla son numerosos y abarcan desde los muebles de la cocina o el jardín hasta las embarcaciones, caravanas, vehículos, sartenes, ollas o persianas.

Su composición es la siguiente: Mineral Blanco y blando para no rallar, vaselina, estabilizante, jabón Marsella y esencia natural de limón, Benzyl Salicylate, Exil Cinnaman, Citra, Tensioactivos aniónicos, <5% Fenonip (antihongos). Libre de alérgenos.

Piedra blanca de limpieza Starwax

100% de origen natural –Opción de un juego de 4

Ideal para toda clase de superficies, pero especialmente la placa de inducción de la cocina.

Un juego de 4 te sale por 35,95€ y una por tan solo 12,15€

Limpia, desengrasa, pule y crea un efecto repelente al agua sobre las superficies lavables. Es ligeramente abrasiva.

Está compuesta de materiales activos 100% de origen natural

Está dotado de una esponja bi-face para una limpieza más eficiente

Su valoración por los usuarios es de 4,5 sobre 5. “Es una maravilla, todo lo deja nuevo”, dice Sonia. Y María afirma que “Lo utilizo para quitar la cal de la mampara de ducha y funciona mejor que todos los productos probados”

Henson - Piedra de Mantenimiento Blanca de bicarbonato, 400 g

Henson es para usos específicos: baño, metal

Viene en un bote de 400 gramos

Protege y hace brillar.

Limpia, desincrusta cal, grasa y hollín.

Para todos los materiales de interior y exterior (baño, cocina, jardín, taller, etc.).

Sobre esmalte, PVC, acrílico, laminados, metales, superficies minerales, etc.

Piedra 1000 G con esponja Putz Stein

Contiene 1 kg de piedra de yeso, con lo que tienes para meses. La marca es Smart Poorer

Yeso Piedra 1000 G

La antigua casa Remedy

Respetuoso con el medio ambiente

Entre sus valoraciones, con 4,4 estrellas sobre 5, PaperPink dice que: “La recomiendo sobre todo para limpiar la vitrocerámica, bañera, lavabo, fregadero...cunde mucho y lo deja todo brillante! Un 10.”

Y Yoana nos informa de lo siguiente: “Es un bote que da para mucho, la textura es cómo una crema espesa, yo limpió todo ahora en miles de productos, vitrocerámica, sartenes, ollas, cristales, baños, cocina...yo lo uso para todo menos madera, incluso para quitar manchas”

Piedra purificadora Premium de Urban Forest

Limpiador de hogar y multiusos de piedra blanca, limpiador universal, limpiador de cocina profesional y limpiador de acero inoxidable

Calidad premium de fabricación alemana: El limpiador especial con aroma a lima no solo es adecuado para limpiar el baño o el inodoro, sino que también es un limpiacristales de calidad profesional

Este limpiador de alta potencia elimina sin esfuerzo la suciedad persistente , limpia suavemente, produce un nuevo brillo y brinda una protección óptima. Prolonga la vida útil de los dispositivos con la intensidad de un limpiador profesional.

Es ideal como limpiador de plástico para muebles de jardín, como limpiador de baño para la bañera y como limpiador de grasa para el horno

Aplicación simple: tome un poco de pasta de limpieza con una esponja de limpieza húmeda. Luego exprime la esponja varias veces. Puede usar la espuma de limpieza producida para limpiar las superficies sucias. Con suciedad persistente, puede frotar con más fuerza o repetir el proceso varias veces. Después de la limpieza, enjuague la espuma / suciedad con agua limpia y seque las superficies con un paño de microfibra

