Nueva gama de lacas de uñas con hasta un 84% de ingredientes BIO

Vitry , experta en manicura y pedicura desde 1795 y la marca favorita de las francesas lanza su gama de lacas de uñas BE GREEN disponible en 120 colores, la única firma de farmacia con una variedad de colores tan amplia. Fabricadas en Francia y compuestas de hasta un 84% de ingredientes BIO y hasta un 74% de ingredientes de origen natural.

Una fórmula 100% vegana y respetuosa con la fisiología de la uña

La avanzada fórmula de las lacas de uñas BE GREEN incluye disolventes vegetales elaborados a partir de materiales renovables y de origen natural, como el maíz, la yuca, el algodón o la caña de azúcar. Además también contiene la innovadora fórmula permeable oxygene, exclusiva de Vitry. Esta tecnología respeta la fisiología natural de la uña y la deja respirar para que esté más sana y resistente, a la vez que asegura la intensidad del color , el brillo, la fijación y el secado. Asimismo, contiene fitocoral, más conocido como “el polvo de los océanos”, un ingrediente activo a base de biocerámica, que permite que la uña sea aún más resistente y fuerte. Este ingrediente activo aporta calcio al corazón de la uña. También incluye ingredientes como el hierro, el zinc y el magnesio, una asociación que aporta fuerza y resistencia. Está libre de 13 ingredientes nocivos para la salud y el planeta, como son el formaldehído, el alcanfor, el níquel o el tolueno, así como ingredientes de origen animal.

Lacas de uñas Be Green de Vitry FOTO: Vitry

Una aplicación ultra precisa

Su pincel de punta redondeada extraplano se ajusta perfectamente a la forma de la uña adaptándose a su anchura para una aplicación fácil y sin marcas. Para prolongar la duración del esmalte BE GREEN Vitry ha pensado en todo y recomienda seguir tres pasos profesionales infalibles para conseguir una manicura vegana perfecta desde casa: en el paso 1 tendrás que comenzar con una capa de esmalte BE GREEN 2 en 1 Base & Top Coat. El paso 2 consiste en aplicar dos capas de BE GREEN del color seleccionado (la primera menos densa que la segunda) y el paso 3 es terminar con una capa de esmalte BE GREEN 2 en 1 Base & Top Coat.

Si quieres hacerte con este producto es de venta exclusiva en farmacias, parafarmacias y la parafarmacia de El Corte Inglés y el precio de la laca de uñas es de 6,50 euros el bote de 6ml.