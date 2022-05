Cinco ideas naturales, coloridas y en tendencias para las uñas cortas este verano 2022

¿No te crecen las uñas o no te gusta llevarlas largas al puro estilo de las Kardashian? No te preocupes, porque el diseño, la creatividad y el color estarán en tu manicura. En ocasiones, pensamos que las uñas mini no tienen la opción de llevar diferentes estampados, pero sí has pensado, esto estás muy equivocada. Muchas de nuestras influencers favoritas como María Pombo o Anna Padilla llevan las uñas cortas. Ellas llevan así las uñas por comodidad, pero también porque añaden un toque elegante al look y son más fáciles de cambiar. Si tienes cita en The Red Beauty Club o Maison de Beaute, añade las siguientes ideas que hemos encontrado para unas uñas bonitas, elegantes y sofisticadas.

Tus uñas están pidiendo un cambio y más con la llegada del verano. Está claro que la primavera nunca estuvo, y que estamos en pleno verano. Por ese motivo, añade color, alguna línea discreta o minipuntos discretos. Las tendencias en uñas este año, son muy fáciles y te aseguramos que cada semana llevarás una. No te olvides de cuidar la salud de tus uñas y de tener buenos cosméticos en el neceser.

Uñas cortas de Verónica Díaz. FOTO: @modajustcoco

No nos puede negar, lo bonitas que son las uñas de Verónica Díaz. Ella fue una de las primeras en renunciar a las uñas largas. Desde ese momento, muchas personas han seguido sus pasos. El 2022 es sinónimo de elegancia, naturalidad y minimalismo. Estos tres adjetivos se han trasladado a los salones de manicura. Por cierto, este verano es la ocasión perfecta para lucir las uñas baby boomer. Más adelante te contamos cómo son.

Las uñas cortas más bonitas

Franjas de color

Story de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Para las amantes de una manicura discreta, pero muy colorida esta tendencia es nuestra favorita. Nuestra favorita para copiar este verano, es la que llevó María Pombo hace unos meses. Puedes jugar con el ancho de las franjas y que tengan colores más llamativos o claros. No te olvides de añadir un acabado mate, para dar un efecto aterciopelado.

Monocolor

Story de Anna Ferrer. FOTO: @annafpadilla

Tanto para una boda, comunión, bautizo o pedida de mano, esta manicura es la mejor elección que puedes hacer. Anna Padilla escogió este rojo pasión para ser la mejor invitada. Nadie puede negar que este tono es el mejor superviviente a todas las tendencias. Escoge un buen esmalte con acabado gel.

Aplicaciones mini

Story de Laura Matamoros. FOTO: @_lmflores

Los diseños con piedras o aplicaciones en las uñas, es una de las últimas obsesiones. Rosalía fue la pionera en esta tendencia, pero eso no quiere decir que necesitas unas uñas XXXL para seguir sus pasos. Mira la manicura de Laura Matamoros. Añadió pequeños detalles en un color nude, brillante y con acabado francés.

Melocotón

Story de Alba Carillo. FOTO: @albacarrillooficial

Otro color que verás mucho en las uñas de las famosas e influencers es el melocotón. Añade matices vibrantes y mucha luz en la manicura. ¿A quién le podemos copiar esta manicura tan especial y elegante? Alba Carillo es la celebrity que mejor lleva este tono.

Logomanía

Story de Betina R. Goldstei. FOTO: @betina_goldstein

Chanel está de moda. Tanto si te gustan los diseños de Alta Costura o la música de la artista revelación en Eurovisión, puedes añadir en tus uñas la tendencia más atrevida de este verano: el logo. Los noventa han marcado mucho.