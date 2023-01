Aún estás a tiempo de llevarte la última colección limitada de Mercadona

Si eres de los que aún le falta algún regalito por comprar y no has pasado por el departamento de Perfumería y Cosmética de Mercadona no sabes lo que te pierdes, porque si normalmente es un punto clave de los supermercados de Juan Roig, en estas fechas es indispensable que te pasees por allí y consigas hacerte con sus ediciones limitadas o con cualquiera de sus artículos de temporada que en estas fechas no pueden fallar en las estanterías.

Una de esas colecciones limitadas que solo podremos encontrar en estas fechas es la que el supermercado valenciano ha denominado “Eclat”. Es una edición limitada de distintos productos y como hemos dicho solo estará disponible durante la Navidad y hasta fin de existencias. Así que si eres de los afortunados que tienes un Mercadona cerca y aún quedan disponibles, no dudes en hacerte con alguno de sus productos, no olvides que en cuanto pasen estas fechas ya no podrás encontrarlos.

La colección está elaborada por una amplia variedad de Proveedores Totaler ubicados en distintos puntos, como por ejemplo WeColors en Vilassar de Dalt (Barcelona), RNB en La Pobla de Vallbona (Valencia) o Youcosmetics en Gava (Barcelona), entre otros.

Varios son los productos que componen la colección de ‘Eclat’ de Mercadona, desde su eau de parfum con toques frutales y florales, como un iluminador de textura ligera pensado para aportar luz en zonas como el rostro, los hombros, escote y piernas.

Asimismo, también hay un neceser con seis tipos distintos de pinceles, aptos para cualquier tipo de texturas; laca de uñas; labiales de alta cobertura, de acabado brillante y de textura cremosa para unos labios a todo color; una paleta de sombras y otra de rostro, ambas con espejo en su interior y con un imán situado en la base de cada una de las piezas para poder convertirlas en una única paleta; o bien, un perfilador de ojos negro con destellos de plata que contiene sacapuntas.

Eclat significa resplandor. Justo el efecto que puedes conseguir con los productos de esta colección. Transmite sofisticación y la elegancia armonizando dos colores que representan dos facetas de la mujer moderna: la Orquídea que transmite feminidad, fuerza y atrevimiento y por otro lado el Azul lazuli, símbolo de elegancia, calma y sofisticación. Estos colores se combinan con el cobre, el primer metal, el oro antiguo capaz de aunar ambos mundos.

Eau de Parfum 100 ml con olor a frambuesa negra y malvavisco.

Paleta de sombras de ojos en mate, satinadas y metálica en un elegante formato cuadrado que incluye un espejo en su interior. Contiene 9 sombras.

Paleta de sombras Eclat, colección limitada de Navidad FOTO: Mercadona

Paleta Rostro en un elegante formato cuadrado que incluye también un espejo en su interior. Esta paleta de rostro contiene un polvo de rostro, un polvo bronceador, un polvo iluminador y un colorete.

Iluminador adaptable a cualquier tono de piel. Este iluminador es un suave fluido facial iluminador de tacto gel líquido, de textura ligera y con un tono rosado. El modo de uso es simple, solo hay que aplicar una pequeña cantidad y difuminar con los dedos en los puntos de luz del rostro y/o en las zonas visibles del cuerpo, como hombros, escote y piernas.

Labiales es otro de los productos estrella de esta colección. Las barras de labios de alta cobertura, de acabado brillante y de textura cremosa para unos labios a todo color.

Neceser y brochas: El lote contiene un pincel de polvos, un pincel de maquillaje, un pincel difuminador, un pincel de sombras, un pincel de sombra biselado, un pincel biselado y un neceser con apartado para brochas, apartado para transportar (sombras, máscara pestañas, labial, etc.) y una funda para pinceles. Aptos para cualquier tipo de texturas de maquillajes (fluido, compacto o cremoso) y sombras (polvo, fluidas y cremosas).

Neceser con pinceles Eclat, colección limitada de Navidad FOTO: Mercadona

Laca de uñas de un color burdeos, una joya para estas navidades y para cualquier otra época del año, con acabado mate satinado.

Perfilador ojos. Es un perfilador automático de color negro con destellos plateados. Tiene un sacapuntas incorporado.

Así que ya sabe , si es de los que espera a última hora para tener los regalos de Reyes, o no ha tenido tiempo antes, seguro que cuando se acerque a comprar el roscón de este día mágico puede tener un detalle con alguien o consigo mismo.