Ofertas Amazon
Los 8 mejores chollos de hoy, miércoles 27 de agosto, en Amazon: hasta un 85% de descuento en Adidas, Calvin Klein y más
Septiembre ya asoma y con él la vuelta al trabajo, al cole y a la rutina, pero también es la oportunidad perfecta para renovar básicos y equiparse con todo lo necesario aprovechando grandes descuentos
Es el momento perfecto para renovar básicos de armario, preparar la casa para el nuevo curso y equiparse con pequeños gadgets que facilitan el día a día. Amazon lo sabe y ha rebajado algunos de sus productos más deseados con descuentos de hasta el 85%.
Aquí tienes nuestra selección con los 8 chollos más irresistibles de hoy.
Hawkers Gafas de Sol ONE POLARIZED para hombre y mujer
Aunque el verano vaya terminando, las gafas de sol siguen siendo imprescindibles. Este modelo de Hawkers es uno de los más vendidos: lentes polarizadas con protección UV400, montura ligera de nylon TR90 para máxima resistencia y un diseño atemporal que no pasa de moda. Ideales para quien busca estilo y protección a buen precio.
Su precio habitual es de 39,99 €, pero hoy se quedan en solo 20 €, lo que supone un 50% de descuento.
Bombillas inteligentes Tapo L530E (paquete de 2)
Ilumina tu casa como quieras y ahorra energía. Estas bombillas inteligentes te permiten elegir entre 16 millones de colores, regular la intensidad y controlarlas por voz con Alexa o Google Home. Además, puedes sincronizarlas con la música o programar horarios para simular que hay alguien en casa. Una forma sencilla y barata de entrar en la domótica.
Su precio normal es de 24,99 €, pero ahora bajan a 14,79 €, con un 41% de descuento.
Calvin Klein camiseta de manga Corta CK Essential Slim Fit
La camiseta que nunca falla: algodón de calidad, corte slim fit que favorece la silueta y el logo minimalista de Calvin Klein que aporta el toque premium. Perfecta para llevar bajo una chaqueta o como parte de un look casual. Una de esas prendas que siempre elevan el estilo con cero esfuerzo.
Su precio original era de 39,95 €, pero ahora está en solo 23,95 €, con un 40% de descuento.
Amazon Fire TV Stick HD (última generación)
La vuelta a la rutina también merece ratos de desconexión. Con este Fire TV Stick puedes ver Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN y mucho más, con calidad HD y control por voz Alexa. Además, incluye acceso a TV en directo gratis y funciones de hogar digital. Convierte cualquier televisor en una smart TV por muy poco.
Su precio habitual es de 45,99 €, pero hoy baja hasta los 28,02 €, con un 38% de descuento.
Chaqueta deportiva adidas Entrada 22 Track Jacket
Un clásico que vuelve cada temporada. Esta chaqueta adidas es ligera, cómoda y transpirable, perfecta tanto para entrenar como para looks urbanos. Con cremallera completa, bolsillos y el icónico logo, es una prenda todoterreno que combina con todo.
Su precio normal era de 35 €, pero ahora se queda en 17,99 €, con un 49% de descuento.
Castrol EDGE 5W-30 LL Aceite de Motor 5L
Mantener el coche en buen estado también forma parte de la rutina. Este aceite de motor Castrol es uno de los más recomendados: su tecnología Fluid Titanium reduce la fricción y maximiza la protección incluso en trayectos urbanos con mucho arranque y parada. Ideal para prolongar la vida útil del motor.
Su precio habitual era de 73,99 €, pero hoy baja a 46,36 €, con un 37% de descuento.
Casio FX-991SP CW Calculadora Científica
El regreso a las aulas pide herramientas fiables. Esta Casio es la calculadora más usada en secundaria, bachillerato y universidad en España y Portugal: más de 560 funciones, pantalla natural de alta resolución, funcionamiento solar y por pila. Todo en un diseño robusto y duradero.
Su precio original es de 39,95 €, pero hoy la puedes conseguir por 31,95 €, con un 20% de descuento.
Batería externa de carga rápida 22,5 W y 10 000 mAh con pantalla LED
El chollo tecnológico del día. Este power bank compacto permite cargar un iPhone del 0% al 60% en solo 30 minutos, y cuenta con tres puertos de salida (USB-C y USB estándar) para recargar varios dispositivos a la vez. Su capacidad de 10 000 mAh alcanza para 2 cargas completas de un iPhone 15 o 1,6 de un iPad mini. Además, pesa solo 240 g y cabe en cualquier bolsillo.
Su precio original era de 129,99 €, pero hoy está en 19,99 €, con un brutal 85% de descuento. Eso significa que te ahorras nada menos que 110 € en una de las baterías externas más prácticas y seguras para viajar o trabajar sin miedo a quedarte sin batería.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar