Adiós a las arrugas esta Navidad: Braun tiene las mejores soluciones de planchado para un look perfecto estas fiestas

¿Ya has elegido los looks para estas fiestas? La Navidad invita a sacar las prendas más elegantes de nuestro armario, que van desde los vestidos llamativos y con lentejuelas para ellas hasta el traje y el esmoquin para ellos. Sea como sea tu outfit, lo más importante es compartir estas fechas con los que de verdad te importan. Este año, Braun tiene la solución para que disfrutes más que nunca de los tuyos y además ahorres tiempo en la preparación del look perfecto: ¡sus planchas y centros de planchado!

La marca de toda la vida, Braun, te ayuda a preparar el look para la cena de Navidad en solo unos minutos, te echa una mano con los retoques rápidos antes de irte de fiesta en Nochevieja y plancha la ropa de toda la familia para recibir a los Reyes Magos. Braun tiene los dispositivos perfectos para ti, sin importar si eres más de plancha de vapor, plancha vertical o centro de planchado, porque todos te ayudan a lucir impecable, sin preocuparte por las arrugas.

Descubre los productos de Braun Planchado para esta Navidad

¿Quieres descubrir la solución de Braun para ahorrar tiempo estas fiestas y dedicarlo a quien más te importa? La TextyStyle 9, la QuickStyle 7 y la CareStyle 7 Pro destacan en el sector con una suela bidireccional, la última tecnología en planchado y funciones que te ayudan a conseguir el resultado perfecto en menos tiempo. Sigue leyendo, porque estás a punto de descubrir el papel tan importante que van a jugar en todos tus looks esta Navidad.

Plancha de vapor Braun TexStyle 9

Si lo que buscas es estar impecable en la cena más importante del año y lucir tus mejores galas, la plancha de vapor TextStyle 9 de Braun es justo lo que necesitas. Un dispositivo con 3200 vatios de potencia máxima, una velocidad excelente y un potente golpe de vapor de hasta 260 g/min para las arrugas más rebeldes. No habrá tejido ni prenda que se te resista.

Una de las claves de esta plancha Braun es que incorpora la primera suela FreeGlide 3D del mundo, que se desliza perfectamente hacia atrás sobre cualquier tejido, incluso los botones y bolsillos. La suela EloxalPlus es la mejor que tiene Braun, pero ahora llega con unos bordes mejorados para llegar perfectamente a todos los pliegues. Sin olvidas la punta de precisión que acaba fácilmente con las arrugas más difíciles como cuellos y costuras.

Braun ha pensado en todo y ha incluido en su plancha de vapor TextStyle 9 el Sistema ActiClean, se trata de un recolector de cal de diseño exclusivo un 100% más eficaz (comparado con Braun SI9281BK). ¿Uno de tus objetivos es ahorrar energía al mismo tiempo que dejas tus prendas impolutas? Esta plancha te permite ahorrar hasta un 70% cuando está funcionando en Modo Eco. Los sistemas iCare y AntiClean acompañan a sus impresionantes prestaciones para evitar sustos de última hora en las prendas más elegantes.

Centro de planchado Braun CareStyle 7 Pro

A continuación, te presentamos el centro de planchado más potente de Braun y con el que darle la bienvenida a los Reyes Magos en familia. Es la solución ideal si tienes que planchar los looks de toda la familia con un montón de prendas y necesitas acabar rápido con la tarea para dedicarle tiempo a lo que realmente importa. Es la Braun CareStyle 7 Pro, certificada por Ergocert como la primera plancha ergonómica del mundo. Conseguirás resultados impresionantes en todo tipo de tejidos y ahorrarás tiempo para dedicarlo a quien más te importa.

Incluye, por supuesto, la primera suela FreeGlide 3D del mundo para deslizarte fácilmente hacia atrás sobre cualquier obstáculo como botones y bolsillos. Además, emite un flujo de vapor de 190 g/min y un golpe de vapor de hasta 650 g/min para las arrugas más rebeldes.

Es un centro de planchado muy cómodo y fácil de utilizar, con tecnología iMode en un solo toque y el sistema de descalcificación Ultimate FastClean para un rendimiento duradero. La mejor opción para toda la familia.

Plancha vertical Braun QuickStyle 7

¿Pasas la Navidad fuera de casa y lo que necesitas es una plancha vertical para retoques de última hora? Si tienes que llevar tus prendas en la maleta, lo más probable es que se arruguen. Pero la QuickStyle 7 de Braun acaba con el problema y te ayuda a despedir el año con un look impecable.

Es un dispositivo que incorpora la exclusiva tecnología FastSteam de la marca, que se encarga de proporcionar vapor de manera continua para eliminar las arrugas en menos tiempo. Emite vapor tanto en posición vertical como horizontal, se calienta rápidamente en solo 35 segundos y es extremadamente compacta para llevarla allá donde lo necesites.

La suela de esta plancha vertical Braun está curvada hacia arriba gracias a la primera tecnología 3D Dual FreeGlide del mundo y además el sistema AntiClean Easy prolonga la vida útil de la plancha. Y si lo necesitas, podrás refrescar tus prendas en solo 1 minuto. Utilízala cada Navidad y jamás volverás a ver una arruga.

¿Eres más de plancha de vapor, plancha vertical o centro de planchado? Todos estos dispositivos de Braun te ayudarán a celebrar la Navidad con tu mejor outfit y sin invertir demasiado tiempo, porque quien de verdad lo merece es quien está sentado alrededor de la mesa. Encuentra tu favorita y haz que las únicas arrugas sean las del papel de tus regalos.

