Los bañadores que mejor quedan a los que no van al gimnasio (y tampoco quieren enseñar mucho)

Con la llegada del calor, empieza también la temporada de escapadas a la playa, piscina o chiringuito. Y para quienes buscan un bañador con buen corte, que no apriete y, sobre todo, que no muestre más de lo necesario, hay buenas noticias: estos tres modelos están arrasando en Amazon por su diseño práctico y favorecedor.

Son de secado rápido, tienen forro de malla, bolsillos útiles y lo mejor: estilosos sin ser demasiado ajustados. Todos están por debajo de los 30 €, y uno de ellos incluso por menos de 20.

TMEOG: el bañador barato, funcional y que seca en un suspiro

Bañador TMEOG Amazon Amazon

Para quienes no quieren complicarse, este modelo es justo lo que necesitaban: cómodo, ligero y con un largo que cubre lo suficiente sin caer en lo “oversize”. Su tejido de poliéster con forro interior es ideal para quienes se mueven entre el agua y la arena todo el día, ya que se seca en muy poco tiempo.

Tiene bolsillos laterales y trasero, así que puedes guardar las llaves o el móvil mientras vas al chiringuito o paseas por el paseo marítimo. El cordón ajustable en la cintura elástica evita sorpresas dentro del agua y permite adaptarlo fácilmente a cualquier tipo de cuerpo. Está disponible en varios colores y tallas, y su precio es una auténtica ganga: solo 19,99 €.

JustSun: con bolsillo con cremallera para despreocuparte (y seguir teniendo estilo)

Bañador JustSun Amazon Amazon

Este bañador está pensado para quienes se lo toman con calma en vacaciones, pero sin renunciar al diseño. Tiene una estética más urbana, con un corte que queda bien sin marcar en exceso y un tejido resistente al agua que no se pega al cuerpo tras un chapuzón. El forro de malla aporta comodidad y su bolsillo con cremallera es todo un acierto si vas a moverte entre zonas o practicar deportes acuáticos.

Perfecto para pasar el día en la playa, hacer una barbacoa o jugar un partido de vóley sin necesidad de cambiarte. Está disponible por 27,99 €, un precio más que razonable teniendo en cuenta su acabado y funcionalidad.

APTRO: estilo hawaiano y tallas grandes que sientan realmente bien

Bañador APTRO Amazon Amazon

Si lo tuyo es más el aire tropical y relajado, pero no quieres un bañador corto ni ceñido, este modelo de APTRO es ideal. Está disponible hasta en tallas grandes, tiene un corte recto muy favorecedor y un diseño veraniego con estampados discretos que no caen en lo estridente. El tejido es de secado rápido, incluye forro interior y su cintura elástica con cordón ayuda a ajustarlo sin esfuerzo.

Es justo lo que necesitabas para tus vacaciones, sobre todo si no sueles encontrar modelos cómodos en tallas amplias que además tengan estilo. Y lo mejor: cuesta solo 24,99 €, un precio que cuesta creer por todo lo que ofrece.

¿Buscas bañadores que no sean de licra, no se suban con el agua y no parezcan un traje de neopreno? Estos tres modelos cumplen con creces. Y además, sin romper la hucha.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.