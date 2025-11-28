Acceso

Black Friday 2025, en directo | Las mejores ofertas de hoy, 28 de noviembre, en Amazon, MediaMarkt, Nike... minuto a minuto

Sigue en tiempo real los mejores chollos del Black Friday 2025 en Amazon, AliExpress, El Corte Inglés, MediaMarkt, Nike y más tiendas, con ofertas que están cambiando minuto a minuto

Marina Ros
El Black Friday 2025 arranca hoy en su jornada oficial y lo hace con una avalancha de descuentos que ya se están moviendo a un ritmo difícil de seguir. Si estabas esperando este día para renovar móvil, estrenar zapatillas, adelantar regalos o simplemente aprovechar algún capricho pendiente, este es un buen momento para hacerlo. Aquí recopilamos, en directo y minuto a minuto, las mejores oportunidades que van apareciendo para que no tengas que ir saltando de web en web.

Luz de emergencia SafetyTech V16 con geolocalización al 20% de descuento

Luz de emergencia SafetyTech
Luz de emergencia SafetyTechAmazonAmazon

Preparada para la normativa que viene, con SIM incluida y datos hasta 2038. Compacta, visible y lista para llevar en el coche sin complicaciones.

COMPRAR EN AMAZON POR 39,90 euros

Cinturón Levi’s New Duncan al 50% de descuento

Cinturón Levi’s
Cinturón Levi’s AmazonAmazon

Un básico resistente y muy combinable, ideal para el uso diario. Una oportunidad sencilla para renovar cinturón a precio de Black Friday.

COMPRAR EN AMAZON POR 17,50 euros

Vaqueros Pepe Jeans Venus para mujer al 40% de descuento

Vaqueros Pepe Jeans Venus
Vaqueros Pepe Jeans VenusAmazonAmazon

Un modelo muy favorecedor y cómodo para el día a día. Perfecto para renovar vaqueros aprovechando una rebaja sólida en Amazon.

COMPRAR EN AMAZON POR 53,94 euros

Oral-B iO 5N al 44% de descuento

Oral-B iO 5N
Oral-B iO 5NAmazonAmazon

Una de las mejores opciones en cuidado dental gracias a sus modos avanzados, sensor de presión y estuche de viaje. Una compra muy completa en este día grande del Black Friday.

COMPRAR EN AMAZON POR 99,95 euros

Sudadera Levi’s Hoodie para hombre al 40% de descuento

Sudadera Levi’s Hoodie
Sudadera Levi’s Hoodie AmazonAmazon

Cálida, cómoda y con el estilo de Levi’s que nunca falla. Una de esas prendas que se usan sin pensar y que ahora baja a un precio muy interesante.

COMPRAR EN AMAZON POR 39 euros

Plancha ghd Gold al 44% de descuento

ghd gold
ghd goldAmazonAmazon

Un clásico que sigue funcionando como el primer día: calor uniforme, deslizamiento suave y un acabado brillante incluso en cabellos rebeldes. Ideal como autorregalo en este Black Friday.

COMPRAR EN AMAZON POR 139,99 euros

Plumífero Armani Exchange para hombre al 53% de descuento

Plumífero Armani Exchange
Plumífero Armani ExchangeAmazonAmazon

Abriga muy bien sin añadir peso y mantiene un diseño limpio que combina con cualquier look de invierno. Un gran chollo para empezar fuerte este Black Friday 2025.

COMPRAR EN AMAZON POR 98,90 euros

Braun Series 9 Pro+ al 51% de descuento

Braun Series 9 Pro+
Braun Series 9 Pro+AmazonAmazon

Una de las afeitadoras premium más buscadas de Braun aparece hoy con una rebaja muy fuerte. Apura bien, funciona en seco y mojado y viene con base de carga y funda, un combo completo a precio de Black Friday.

COMPRAR EN AMAZON POR 199,99 euros (antes 409,99 euros)

Pack de 12 bombillas LED GU10 (8W) al 15% de descuento

GY 12 bombillas LED
GY 12 bombillas LEDAmazonAmazon

Si quieres reducir consumo y mejorar la iluminación, este pack resulta muy práctico: luz neutra, buena durabilidad y una luminosidad más que suficiente para cocinas, pasillos o focos empotrados.

COMPRAR EN AMAZON POR 20,51 euros (antes 24,13 euros)

Dodot Toallitas Pure Aqua (864 unidades) al 44% de descuento

Pack de 864 toallitas Dodot Pure Aqua
Pack de 864 toallitas Dodot Pure AquaAmazonAmazon

Un pack gigante que suele durar meses y que hoy cae a uno de sus mejores precios del Black Friday 2025. Son suaves, con un 99% de agua y muy respetuosas con la piel del bebé, perfectas para reponer sin gastar de más.

COMPRAR EN AMAZON POR 27,64 euros (antes 49,36 euros)

