Black Friday 2025, en directo | Las mejores ofertas de hoy, 28 de noviembre, en Amazon, MediaMarkt, Nike... minuto a minuto

El Black Friday 2025 arranca hoy en su jornada oficial y lo hace con una avalancha de descuentos que ya se están moviendo a un ritmo difícil de seguir. Si estabas esperando este día para renovar móvil, estrenar zapatillas, adelantar regalos o simplemente aprovechar algún capricho pendiente, este es un buen momento para hacerlo. Aquí recopilamos, en directo y minuto a minuto, las mejores oportunidades que van apareciendo para que no tengas que ir saltando de web en web.