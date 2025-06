Así es la Cecotec Grand Katana 2700MAX Total Destroy B: una batidora profesional por menos de 80 euros

Hay electrodomésticos que, sin hacer mucho ruido (bueno, en este caso algo sí), llegan a casa para quedarse. Y después de unas semanas usando la Cecotec Grand Katana 2700MAX Total Destroy B, puedo decir que esta batidora de vaso se ha ganado su sitio en mi cocina. ¿Por qué? Porque combina potencia bruta, facilidad de uso y buenos acabados por un precio que sorprende.

Aquí va mi análisis personal tras probarla a fondo con gazpachos, purés, batidos, cócteles y hielo. Y sí, la he puesto a prueba de verdad.

Unboxing: viene casi lista para usar

Lo primero que me sorprendió al abrir la caja es que no hay que montar prácticamente nada. La batidora viene ya ensamblada, salvo la tapa y el vaso, que se colocan en cuestión de segundos. También incluye un pequeño manual.

Todo viene bien protegido con corcho y plástico, y la presentación da buena impresión desde el primer momento. En menos de 2 minutos la tienes conectada y lista para preparar lo que quieras.

Potencia de sobra para cualquier receta (y sin despeinarse)

Uno de los principales reclamos de esta batidora es su potencia máxima de 2700W (con una potencia nominal de 1800W). Y no es puro marketing: se nota desde el primer uso. No hay que subirla a la máxima velocidad para notar cómo desintegra literalmente los ingredientes.

Lo he probado con hielo grueso, almendras, manzanas enteras... y en todos los casos, el resultado ha sido de textura fina, sin grumos, sin trozos y sin calentarse en exceso. La función Turbo va especialmente bien cuando necesitas un extra de fuerza, por ejemplo para hacer un granizado tipo margarita, que queda genial.

Tecnología TotalDestroy: cuchillas que giran en sentidos opuestos

Lo que marca la diferencia no es solo la potencia del motor, sino el diseño de las cuchillas. Tiene ocho cuchillas contrarrotantes, es decir, que giran en sentidos opuestos para atrapar mejor los ingredientes y triturar en menos tiempo.

¿El resultado? Texturas mucho más uniformes incluso en recetas con ingredientes difíciles, como verduras fibrosas o frutas con piel. Para gazpachos y purés, por ejemplo, ni rastro de hebras ni grumos.

Además, esas cuchillas tienen recubrimiento de titanio, lo que da buena sensación de durabilidad y resistencia.

Jarra de vidrio de 1,8 litros: espaciosa y resistente al calor

La jarra no es de plástico, sino de vidrio fundido termorresistente. Tiene una capacidad generosa de 1,8 litros, ideal si cocinas para más de una persona o quieres hacer cantidades grandes de una vez.

Algo que me ha parecido muy útil es que puedes usar la batidora también para mezclas calientes, siempre que no superen los 70ºC. Yo he triturado purés recién hechos y no ha habido problema. Es robusta, fácil de limpiar (va al lavavajillas sin problema) y transmite sensación de electrodoméstico de gama superior.

5 velocidades + Turbo: control total del resultado

Una de las cosas que más me han gustado es la posibilidad de ajustar la velocidad con bastante precisión, dependiendo de lo que estés preparando. Tiene cinco velocidades y un modo Turbo, así que puedes jugar con la textura según la receta: desde cremosos batidos hasta cremas de verdura bien finas, o hielo a punto de nieve para cócteles.

No todo el mundo necesita programas automáticos. Personalmente, prefiero poder controlar la potencia manualmente y ajustarla a mi gusto. Y esta batidora lo permite sin complicaciones.

Seguridad ante todo (aunque seas un poco desastre)

Otro punto positivo es el doble sistema de seguridad. La batidora no arranca si no está bien encajada la jarra o si la tapa no está colocada correctamente. Esto puede parecer un detalle menor, pero cuando tienes prisa o no colocas bien la tapa, evita que pongas la cocina perdida.

Además, la base tiene patas antideslizantes, lo que hace que se mantenga estable incluso a máxima potencia.

¿Y la limpieza?

Es más fácil de lo que pensaba. Las cuchillas se desmontan con un giro gracias al sistema Click&Clean, así que puedes lavarlas por separado sin complicaciones.

La jarra y las cuchillas son aptas para lavavajillas, lo que agiliza mucho la limpieza después de cocinar.

Lo que más y lo que menos me ha convencido

Lo mejor

Relación calidad-precio brutal: por unos 80 €, no hay muchas opciones en el mercado con esta potencia.

Tritura de verdad: tanto ingredientes duros como hielo.

Jarra de vidrio grande y resistente.

Cuchillas contrarrotantes patentadas, que marcan la diferencia en textura.

Fácil de limpiar y de montar/desmontar.

Diseño robusto y buenos acabados.

Lo mejorable

Hace algo de ruido a máxima potencia, como era de esperar con esta fuerza, pero no resulta molesto.

Es algo pesada para transportar y ocupa bastante espacio.

¿Para quién es esta batidora?

Si cocinas habitualmente y te gusta hacer desde sopas frías hasta batidos proteicos, purés, masas o cócteles con hielo, esta batidora cumple y supera expectativas. No es para quien quiera usarla una vez al mes para hacer un smoothie, porque está pensada para darle caña. Pero si buscas potencia real y buenos resultados, sin tener que pagar 200 €, la Grand Katana 2700MAX es una excelente opción.

Mi valoración final

No sé si tritura nueve veces más que otras (como dice el eslogan), pero lo que sí sé es que es potente, rápida, práctica y muy completa. Cecotec ha hecho un buen trabajo con esta batidora y el precio la hace aún más atractiva. Después de usarla a fondo durante semanas, no echo de menos ningún extra, y la recomiendo sin duda para cualquier cocina en la que se busque un plus de potencia sin arruinarse.

¿Quieres una batidora de vaso que no se quede corta en ningún escenario? Esta es una apuesta segura.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.