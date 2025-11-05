Esta es la baliza V16 más barata y cumple todo lo que pide la DGT: se está agotando

Quien tenga coche ya debería ir tomando nota: a partir de enero de 2026 las luces V16 con geolocalización serán obligatorias en España, sustituyendo a los triángulos tradicionales. Y aunque muchas marcas están lanzando modelos a precios inflados, esta baliza homologada por la DGT, con SIM incluida y datos pagados hasta 2038, está en AliExpress por solo 21,41€ con el código ESCD04. Una compra casi obligada antes de que vuelen o suban de precio.

Cumple la nueva normativa y se conecta directamente con la DGT

Baliza V16 AliExpress AliExpress

La baliza SOOS V16 no es una luz cualquiera. Está oficialmente aprobada por la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que significa que cumple todos los requisitos que serán exigidos por ley a partir del próximo año. Su gran ventaja frente a las luces antiguas o versiones baratas sin conectividad es que incluye una SIM integrada con conexión de datos pagada hasta 2038, sin necesidad de suscripciones ni gastos adicionales.

En caso de avería o accidente, al encenderla envía automáticamente tu posición en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, facilitando la asistencia y aumentando tu seguridad, especialmente en vías rápidas o con poca visibilidad.

Potente, visible y lista para usar

A nivel práctico, la baliza emite destellos LED de alta intensidad visibles a más de un kilómetro, tanto de día como de noche. Se fija magnéticamente al techo del coche —incluso con lluvia o viento— y funciona con tres pilas AA incluidas, así que está lista para usarse nada más sacarla de la caja.

No requiere instalación ni cables, y su activación es instantánea: basta con colocarla sobre el techo para que empiece a emitir la señal luminosa y envíe automáticamente la ubicación a la DGT.

Un accesorio que pronto será obligatorio

Teniendo en cuenta que en 2026 será obligatorio que todas las balizas V16 estén conectadas con geolocalización, esta oferta se convierte en una oportunidad perfecta para adelantarse a la fecha límite sin gastar de más.

Por poco más de 20€, la SOOS V16 ofrece seguridad real, conectividad garantizada hasta 2038 y la tranquilidad de cumplir la normativa sin suscripciones ocultas ni gastos extra. En resumen: la opción más completa y económica antes de que lleguen las prisas de última hora.

