El Redmi más vendido de 2025 no solo hace buenas fotos, ahora también cuesta menos que nunca

Xiaomi lo ha vuelto a hacer: el Redmi Note 14 Pro Plus 5G, uno de los móviles más comentados del año, acaba de caer a 231,51€ en AliExpress con el código ESCD20. Y no es casualidad que esté arrasando en ventas. Con una cámara principal de 200 MP, pantalla AMOLED curva y una batería que aguanta sin despeinarse todo el día, este modelo representa a la perfección lo que Xiaomi sabe hacer mejor: ofrecer prestaciones de gama alta a precio medio.

La cámara de 200 MP que marca la diferencia

Redmi Note 14 Pro Plus 5G Google Google

Muchos prometen, pocos cumplen. Pero el Redmi Note 14 Pro Plus realmente sorprende. Su sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de inteligencia artificial, consigue un nivel de detalle que hasta hace poco era exclusivo de móviles mucho más caros.

Las fotos nocturnas se ven limpias, los retratos salen con un desenfoque natural y, gracias al procesado de color de Xiaomi, los resultados son tan equilibrados que apenas hace falta retocarlas. Para los que usan el móvil como cámara principal en viajes o redes, este Redmi se convierte en una herramienta seria.

Pantalla y fluidez dignas de un gama alta

La pantalla curva AMOLED de 6,67 pulgadas es otro de sus puntos fuertes. Los 120 Hz de tasa de refresco hacen que todo se sienta suave: deslizar, jugar, ver vídeos o simplemente escribir. Además, la atenuación PWM de 1920 Hz cuida la vista durante largas sesiones, un detalle que se agradece si pasas horas delante del móvil.

En el interior, el Snapdragon 7s Gen 3 de 4 nm se encarga de moverlo todo con solvencia. No llega a los niveles de un procesador tope de gama, pero en el uso diario —apps, redes, multitarea o incluso juegos— ofrece un rendimiento sólido y, sobre todo, eficiente en consumo.

Carga en minutos, autonomía para todo el día

Xiaomi vuelve a demostrar su dominio en el terreno de la batería. Con 5110 mAh, el Redmi Note 14 Pro Plus aguanta más de una jornada completa de uso intensivo. Y cuando se agota, entra en acción su carga HyperCharge de 120 W, capaz de llenar la batería en apenas 20 minutos. Sí, el cargador no viene incluido, pero quien ya tiene uno compatible o decide comprarlo aparte, descubre una velocidad que redefine la experiencia de recarga.

Un móvil equilibrado que deja atrás a muchos rivales

Resistencia IP68, NFC, sonido estéreo y un diseño premium en cristal curvado hacen que este Redmi parezca más caro de lo que cuesta. Y esa es precisamente su magia: ofrece una experiencia redonda por un precio que ningún competidor de su rango puede igualar.

Por poco más de 230€, el Redmi Note 14 Pro Plus no es solo el más vendido de la gama media este año: es también el que mejor representa el equilibrio entre potencia, cámara y diseño. En 2025, Xiaomi sigue marcando el ritmo, y los demás, simplemente, intentan alcanzarlo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.