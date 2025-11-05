Renfe recupera los Avril que retiró del corredor de alta velocidad de Barcelona, aunque no sabe dónde los utilizará

Renfe vuelve a contar en su flota con los cinco trenes S106, más conocidos como Avril, que había retirado del servicio de bajo coste Avlo en el corredor de alta velocidad que une Madrid con Barcelona, según confirman fuentes de la operadora.

A finales de julio, Renfe anunció que apartaba de la operación para su revisión las cinco unidades Avril con las que prestaba su servicio de bajo coste en esta línea después de identificar en una revisión rutinaria una anomalía técnica consistente en la aparición de una fisura en un elemento del bogie tractor denominado bastidor.

Ahora, tres meses después, el fabricante de este material rodante, Talgo, ha completado la sustitución de la pieza en el tren averiado y también en las otras cuatro unidades por precaución y los ha vuelto a poner a disposición de Renfe.

Los trenes no volverán a esta línea, pero Renfe no ha decidido a que servicio los destinará

La operadora, como informó LA RAZÓN, estaba también esperando el informe del fabricante para conocer el motivo de la avería antes de devolver a las vías a los trenes. Sin embargo, las mismas fuentes han declinado hacer comentarios sobre el contenido del documento. El fabricante, que contrató también los servicios de una compañía externa para analizar el motivo de la avería desde una óptica independiente, apuntaba en un documento interno a "una línea de causalidad entre estas fisuras y el mal estado de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona". "Los problemas de nivelación horizontal en esa línea y las aceleraciones verticales que provocan sobre la rodadura pueden, por repetición, causar el modo de fallo por fisura en el bastidor del bogie", resumía.

El fabricante no habría encontrado "hallazgos que relacionen las fisuras con fallos de diseño o materiales o fabricación o validación", y concluye que "todos los parámetros" han sido "los deseados conforme a especificación normativa y de cliente".

Imange de archivo de un Avlo. Europa Press

Adif, sin embargo, ha negado cualquier anomalía. El administrador de la infraestructura sostiene que la línea ha sido inspeccionada y que "se ha hecho un informe que se ha remitido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria". El documento, según añade, concluye que "la línea está en perfectas condiciones de seguridad para ser explotada a la velocidad que se explota actualmente".

A pesar de la postura de Adif, desde Renfe se ha tomado la decisión de no volver a emplear los Avril para recuperar el servicio Avlo entre Madrid y Barcelona. Queda por ver ahora cual será el destino de los trenes.

Alberto Puivecino, responsable de Movilidad e Infraestructuras de CC OO en Cataluña, aseguró en un post el X tras una reunión con la Generalitat el pasado 22 de octubre que el destino de las unidades podría ser el de reforzar los servicios Avant.

Desde Renfe, sin embargo, aseguran que no se ha tomado ninguna decisión al respecto.