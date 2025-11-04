Por fin las Meta Quest 3S a un precio razonable: ahora sí apetece probar la realidad virtual

Ya no hace falta dejarse medio sueldo para vivir la realidad virtual de verdad. Las Meta Quest 3S, el modelo más reciente de la compañía y sucesor directo de las populares Quest 2, están ahora por 250,37€ en AliExpress con el código ESCD35, una rebaja considerable si tenemos en cuenta que en Amazon siguen a 329€. Por fin, la VR (realidad virtual) y la MR (realidad mixta) se abren a más bolsillos sin sacrificar potencia ni experiencia.

Realidad mixta sin cables ni complicaciones

Meta Quest 3S Google Google

El mayor salto de las Quest 3S está en la realidad mixta, que combina objetos digitales con tu entorno real. Esto permite que los juegos o aplicaciones “invadan” tu salón sin que pierdas noción del espacio físico: puedes ver el sofá, la mesa y los objetos reales mientras luchas contra enemigos o haces ejercicio. No hace falta configurar sensores externos ni depender de un PC; todo está integrado en el casco.

La experiencia es fluida gracias al chip Snapdragon XR2 Gen 2, que dobla el rendimiento gráfico del modelo anterior. Los gráficos son más definidos, los movimientos más naturales y, lo más importante, sin mareos ni tirones. Y con los controladores Touch Plus, cada gesto y movimiento se traduce con una precisión que sorprende incluso a los más veteranos del gaming.

Un cine, una sala de juegos y un gimnasio en la cabeza

Más allá de los juegos, las Quest 3S brillan por su versatilidad. Puedes convertir cualquier habitación en un cine gigante, ver películas en plataformas como Netflix o Prime Video con una sensación de pantalla de 200 pulgadas, o incluso abrir varias ventanas flotantes para navegar por Internet y chatear en WhatsApp o Messenger sin quitarte el casco.

Y si lo tuyo es moverte, los entrenamientos virtuales en VR son adictivos: boxeo, baile, yoga o simplemente matar zombis a ritmo de música. El casco pesa poco, no tiene cables y ofrece una libertad total de movimiento, lo que lo hace ideal para sesiones intensas sin agobios.

Perfecto también para compartir

Meta ha cuidado el lado social. Puedes jugar online con amigos, asistir juntos a conciertos o retransmitir lo que ves directamente a la tele para que los demás disfruten desde fuera. Además, la función de control parental y los perfiles familiares lo hacen apto para hogares con niños, algo poco habitual en este tipo de dispositivos.

Como extra, incluye tres meses gratis de Meta Horizon+, la suscripción con juegos y experiencias que se renueva cada mes. Es una buena forma de estrenarlas sin gastar más.

Con las Meta Quest 3S, la realidad virtual deja de ser un capricho caro para convertirse en una experiencia accesible, potente y lista para el día a día. Si nunca te habías animado a probar este tipo de tecnología, este es el momento: por fin, la VR se siente de verdad al alcance de todos.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.