No es Gucci, pero este cinturón de piel Tommy Hilfiger eleva cualquier look por muy poco

Estaba buscando renovar un par de básicos del armario y me topé con este cinturón de piel Tommy Hilfiger a 24,95€, con un 50% de descuento. Lo pidió, le llegó en dos días… y desde entonces, casi no se lo ha quitado. Tiene ese diseño que funciona con todo y la calidad se nota solo con tocarlo.

Un básico bien hecho que no necesita presentación

cinturón de piel Tommy Hilfiger amazon amazon

Es de piel auténtica, con un tacto suave pero firme. El ancho de 4 cm lo hace ideal para vaqueros y pantalones más arreglados, y la hebilla metálica cepillada le da un toque elegante sin pasarse. También incluye el logo discreto de Tommy en la trabilla, justo en el punto justo entre clásico y moderno.

Lo mejor es que mantiene su forma, no se agrieta ni se marca con facilidad, y se nota resistente. Ya lo ha usado para ir al trabajo, en comidas, con looks más casual y con americana. Por 24,95€, parece uno de esos cinturones que duran años y no pasan de moda.

Un básico de armario que cumple con todo: calidad, diseño y precio redondo. Nada más que añadir.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.