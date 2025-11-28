Más de 100 hoteles Barceló con hasta el 55% de descuento ¡solo en el Black Friday!

Se dice que un viaje se vive tres veces: cuando lo sueñas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Y todas las etapas son igual de emocionantes. Hoy nos vamos a centrar en la preparación del viaje, en esa dosis de felicidad que te recorre todo el cuerpo mientras estás eligiendo destino, reservando el hotel o comprando los vuelo. Pues bien, desde hoteles Barceló quieren que esta felicidad que sentimos al organizar un viaje, ya sea de una escapada de fin de semana o un gran viaje, se multiplique por dos y lo van a conseguir ayudándonos a ahorrar. Para ello, han lanzado las ofertas del Black Friday de Barceló, gracias a las cuales podrás disfrutar de descuentos de hasta un 55% en los hoteles de tu próximo destino.

No importa si tu próximo viaje es por España, si vas a recorrerte todas las calles de Marruecos envolviéndote de su belleza o si lo que te apetece es relajarte y olvidarte de todo en un resort del Caribe: el Black Friday de Barceló no entiende de destinos y sus descuentos de hasta el 40% en su web y un 15% de descuento extra con el cupón 25BF15 puede utilizarse en cualquiera de sus hoteles y son aplicables para viajes hasta el 31 de diciembre de 2026. Ahora mismo, a esta promoción se han unido más de 100 hoteles Barceló, así que lo único que queda es decidir a dónde vas a ir solo, con tu pareja, la familia o con amigos. ¡Aprovecha! No todos los días puedes viajar alrededor del mundo con descuentazos que te permiten ahorrar hasta el 55%.

Aquí te dejamos un resumen más detallado de lo que incluye estas ofertas del Black Friday de Hoteles Barceló:

Ahorro : Descuentos de hasta el 55% (40% web + 15% extra con el cupón 25BF15 ) en todas las nuevas reservas en hoteles Barceló que se realicen del 24 de noviembre al 30 de noviembre del 2025.

: Descuentos de hasta el 55% (40% web + 15% extra con el ) en todas las nuevas reservas en hoteles Barceló que se realicen del 24 de noviembre al 30 de noviembre del 2025. Fechas del viaje: Durante el periodo de la promoción podrás reservar tus hoteles Barceló para viajar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante el periodo de la promoción podrás reservar tus hoteles Barceló para viajar desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Cupón de descuento extra: Usando el código 25BF15 disfrutarás de un 15% extra (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos).

Usando el disfrutarás de un 15% extra (solo para reservas de hotel, no acumulable con otros cupones y puede tener restricciones en algunos hoteles o periodos de viaje concretos). Ofertas de Black Friday válidas en más de 100 hoteles Barceló de todo el mundo.

Los lugares más deseados para aprovechar las ofertas Black Friday de Barceló

A día de hoy, más de 100 hoteles alrededor de todo el mundo se han unido al Black Friday de Barceló. Como la lista es tan larga, hemos seleccionado los 5 destinos más aconsejables para viajar en pareja, familia o con un grupo de amigos. Son destinos muy variados y en todos podrás alojarte con hasta un 55% de descuento si haces tu reserva de hotel antes del 30 de noviembre (para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026). Y para un ahorro todavía mayor, recuerda aplicar el cupón 25BF15 para disfrutar de un 15% extra sobre el precio ya con descuento.

Mallorca, la joya del Mediterráneo

Mallorca Google Google

Mallorca es uno de los destinos del Mediterráneo que nunca pasa de moda y es ideal para viajar en pareja, con familia o amigos. Algunas de las playas más bonitas de España están en esta isla, tiene numerosas calas escondidas en las que perderte, pueblecitos con mucho encanto, unas aguas cristalinas perfectas para practicar deportes acuáticos y su oferta cultural y gastronómica son de altísimo nivel para que a tu viaje no le falte de nada.

Los hoteles Barceló de Mallorca que se han sumado a este Black Friday son los siguientes:

Occidental Playa de Palma: Está cerca de Palma y del aeropuerto y es ideal para viajeros que quieran combinar días de playa con días de turismo. Ofrece muchísimas comodidades, como sauna, sala fitness y piscina interior y exterior.

Está cerca de Palma y del aeropuerto y es ideal para viajeros que quieran combinar días de playa con días de turismo. Ofrece muchísimas comodidades, como sauna, sala fitness y piscina interior y exterior. Barceló Illetas Albatros (Adults Only): Los niños no pueden alojarse en este hotel, así que es el alojamiento ideal para una escapada en pareja. Todas sus comodidades son para adultos: piscinas infinity con camas balinesas, spa, hidromasaje, cercanía a las mejores calas de Mallorca y vistas increíbles a la Bahía de Palma.

Los niños no pueden alojarse en este hotel, así que es el alojamiento ideal para una escapada en pareja. Todas sus comodidades son para adultos: piscinas infinity con camas balinesas, spa, hidromasaje, cercanía a las mejores calas de Mallorca y vistas increíbles a la Bahía de Palma. Occidental Cala Viñas: Su localización es de película porque está en primera línea de una cala muy escondida para que tu viaje sea memorable. Es un hotel muy recomendado para familias, ofrece todo incluido, ocio para adultos y niños y zona wellness.

Gran Canaria, un destino con tiempo de verano todo el año

Gran Canaria Google Google

Otra isla que lo tiene todo (dunas, sol y playa) es Gran Canaria. Sus playas son de arena dorada, su gran oferta turística y el clima de verano que hace durante los 365 días del año son sus mayores atractivos:

Barceló Margaritas: Se trata de un resort que ofrece todo incluido y que cuenta con dos piscinas, gimnasio y animación para todas las edades. Está a los alrededores de la Playa del Inglés y de las Dunas de Maspalomas. Ideal para familias.

Se trata de un resort que ofrece todo incluido y que cuenta con dos piscinas, gimnasio y animación para todas las edades. Está a los alrededores de la Playa del Inglés y de las Dunas de Maspalomas. Ideal para familias. Margaritas Royal Level (Adult Only): También está ubicado cerca de las Dunas de Maspalomas. Es un hotel apto solo para adultos que entre sus comodidades tiene piscina, solarium y restaurante privado.

También está ubicado cerca de las Dunas de Maspalomas. Es un hotel apto solo para adultos que entre sus comodidades tiene piscina, solarium y restaurante privado. Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel: Junto al Parque Doramas, está este hotel urbano de 5 estrellas con spa, wellness, jardines históricos y cocina de autor.

Caribe, uno de los destinos más deseados en oferta este Black Friday

Caribe Google Google

El Caribe es uno de los destinos más soñados, y es normal, porque es realmente espectacular y debería ser visitado al menos una vez en la vida. Gracias al Black Friday 2025 de Barceló, ahora podrás disfrutar de sus resorts de lujo y sus aguas turquesas:

Barceló Maya Palaceen Riviera Maya: Está ubicado en primera línea de una de las playas más bonitas del Caribe. Es un hotel 5 estrellas, con servicios de lujo.

Está ubicado en primera línea de una de las playas más bonitas del Caribe. Es un hotel 5 estrellas, con servicios de lujo. Barceló Maya Riviera (Adults Only): Hotel exclusivo para adultos con vistas al mar, restaurantes de especialidad y la piscina infinity más grande de toda la Riviera Maya.

Hotel exclusivo para adultos con vistas al mar, restaurantes de especialidad y la piscina infinity más grande de toda la Riviera Maya. Barceló Bávaro Palace en Punta Cana: Está al lado de una de las mejores playas de Punta Cana y tiene comodidades exclusivas como spa, casino, discotecas y hasta campo de golf.

Dubái, la ciudad tendencia en 2026

Dubái Google Google

Es normal que todo el mundo tenga Dubái apuntado en su lista de destinos pendientes. Es una ciudad que lo tiene todo: rascacielos que quitan el hipo, playas que no tienen fin y una temperatura veraniega casi los 365 días del año. Así que si buscas una experiencia de lujo en esta ciudad o si lo que prefieres es relajarte en un resort frente al mar, podrás hacerlo en un hotel Barceló con hasta un 55% de descuento:

Barceló Al Jaddaf: Está a menos de 10 minutos en coche del aeropuerto DXB y al lado de Dubái Creek. Es un hotel de lujo con spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y kids club para niños.

Está a menos de 10 minutos en coche del aeropuerto DXB y al lado de Dubái Creek. Es un hotel de lujo con spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y kids club para niños. Barceló Residences Dubai Marina: Este hotel lo que ofrece son apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio.

Este hotel lo que ofrece son apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio. Occidental Al Jaddaf: También está a 10 minutos del aeropuerto y cerca de los principales atractivos de Dubái, zonas comerciales y centros de negocio.

Sevilla, cultura y mucho arte

Sevilla Google Google

Sevilla es la capital de Andalucía, así que la belleza, la historia y el arte está presente por todos sus rincones, calles, plazas y monumentos. Además, vayas a donde vayas, siempre está llena de vida y su gastronomía es digna de probar:

Barceló Sevilla Renacimiento: Es un hotel que está en la Isla de la Cartuja e incluye numerosas comodidades, salas para congresos y eventos, y una conexión muy buena con los monumentos más importantes de la ciudad.

Es un hotel que está en la Isla de la Cartuja e incluye numerosas comodidades, salas para congresos y eventos, y una conexión muy buena con los monumentos más importantes de la ciudad. Occidental Sevilla Viapol: Está en el barrio de Nervión, a dos kilómetros de la estación de trenes Santa Justa y te da la posibilidad de completar tu estancia con un plan familiar en el parque de atracciones de Isla Mágica.

Beneficios de reservar en el Black Friday de Hoteles Barceló

La ventaja más grande del Black Friday de Hoteles Barceló es darte la posibilidad de alojarte en los mejores hoteles del mundo con descuentos de hasta el 55%. Y no solo eso, también disfrutarás de los siguientes beneficios:

Mayor descuento del año para que organices tus viajes a precios más bajos de lo habitual.

Flexibilidad para viajar cuando quieras (hasta el 31 de diciembre de 2026).

Hoteles de lujo, resorts solo para adultos, urbanos, de playa... Hay opciones para todos los gustos.

Servicios premium en la mayoría de hoteles, como todo incluido, spa, centros wellness o terrazas exclusivas.

Destinos exóticos a buen precio, como los mejores descuentos del año para viajar al Caribe o a Dubái.

Así es cómo se aplica el cupón extra 25BF15

Black Friday de Barceló Barceló Barceló

Hoteles Barceló tiene en su web descuentos ya activos de hasta el 40%, pero con el Black Friday de Barceló te da la oportunidad de que tu estancia te salga un 15% más económica aplicando el código 25BF15. Es tan fácil como elegir tu hotel favorito e introducir el cupón descuento Barceló justo antes de pagar, en el campo habilitado para cupones. De todas formas, cuando lo hagas, asegúrate de que el 15% de descuento se ve reflejado en el precio final. Pero aquí no acaba la cosa: si eres miembro del programa my Barceló Benefits y haces la reserva a través de la app de Barceló, se te aplicará un 5% extra automáticamente.

(El código 25BF15 puede tener restricciones en algunos hoteles y periodos de viaje concretos. En hoteles en Latinoamérica, es válido en estancias superiores a 3 noches y aplica solo a reservas de hotel en cualquier rincón del mundo, no válido en paquetes de hotel + vuelo ni otros servicios adicionales. Tampoco se puede combinar con otros cupones descuento).

Ahora sí que no tienes excusa para no realizar ese viaje con el que llevas tantísimos años soñando. Gracias al Black Friday 2025 de Hoteles Barceló, podrás alojarte en los mejores hoteles del mundo con un descuento de hasta el 55%. Y para un 15% extra, ya sabes: ¡no te olvides de aplicar el cupón 25BF15 antes de realizar el pago!

