“Matices”: así es el nuevo thriller psicológico que no te va a dejar dormir

Esto no es una metáfora: hay algo en Matices que incomoda. Que atrapa. Que te pone delante un espejo que no quieres mirar. No es la típica serie de domingo por la tarde. Es de esas que te hacen pausar el capítulo para respirar. Y sí: acaba de llegar a SkyShowtime, y puedes verla con un 40% de descuento durante todo un año si te das de alta ahora. Pero vamos paso a paso.

Una historia de secretos y traumas donde la sanación se convierte en peligro

La premisa es potente y desconcertante a partes iguales. Un prestigioso psiquiatra, el doctor Marlow, reúne a seis pacientes en una bodega remota para aplicar su famoso tratamiento no convencional.

La atmósfera, desde el primer minuto, es turbia. Nada en ese lugar invita a la calma. Y cuando una extraña ceremonia desencadena un suceso trágico, el retiro terapéutico se transforma en un escenario de sospecha, dolor y verdades que empiezan a emerger sin permiso.

No es solo un crimen por resolver. Es la historia de cómo cada uno de los presentes arrastra sus propias heridas, y cómo ese dolor, compartido pero solitario, convierte el proceso de curación en un viaje incierto hacia el abismo.

Elsa Pataky lidera un reparto coral donde nadie está a salvo de sí mismo

Después de más de una década alejada de la televisión española, Elsa Pataky vuelve con un personaje enigmático y magnético. Eviana, hija del psiquiatra y también especialista en salud mental, es tan brillante como contenida.

Vive a la sombra de su padre y lucha por reafirmarse en un entorno que parece desmoronarse. Pataky no interpreta, respira a través del personaje. Su mirada lo dice todo. Su presencia, incluso en silencio, se impone.

Pero Matices no vive solo del nombre de Pataky. Juana Acosta, Maxi Iglesias, Hovik Keuchkerian, Miriam Giovanelli, Enrique Arce o Fariba Sheikhan construyen un mosaico de personajes complejos, llenos de matices (sí, como el título) y con historias que desbordan la pantalla. Cada uno arrastra un trauma. Cada uno intenta esconderlo. Y todos, en algún momento, dejan que se escape por alguna grieta.

Un thriller psicológico donde el escenario es tan perturbador como sus personajes

Pocas veces una localización dice tanto sin necesidad de palabras. Esa bodega alejada del mundo —oscura, húmeda, silenciosa— no solo sirve como refugio terapéutico, sino como catalizador del suspense. Todo ocurre ahí. Lo que se dice y lo que no. Lo que se ve y lo que se oculta. Como si el espacio mismo respirara al ritmo del conflicto.

La dirección de Sergio Cánovas (también cocreador) no busca el susto fácil ni el giro forzado. Aquí el miedo es otro: el de enfrentarse a lo que llevas dentro. El de descubrir que, quizá, no estás tan dispuesto a sanar como pensabas. El de darte cuenta de que hay verdades que es mejor no remover.

Un puzle emocional que se resuelve capítulo a capítulo, sin prisas y con inteligencia

Matices se construye con paciencia. No es una serie para maratonear sin pensar. Es de esas ficciones que necesitan ser saboreadas, analizadas, incluso discutidas. Porque cada episodio revela una capa nueva. Cada flashback, cada reacción, cada paso del teniente Castro —el investigador que tratará de desenmarañar la verdad— aporta una pieza que parece no encajar… hasta que lo hace.

Si disfrutaste con Reina Roja, si te atrapó el universo emocional de The Undoing o la tensión psicológica de Sharp Objects, esta es una de esas propuestas que te hará buscar el siguiente episodio con ansiedad… y con cierto miedo a lo que puedas descubrir.

Disponible ya en SkyShowtime… y con una promoción que quizá te interese

La serie Matices ya ha estrenado sus tres primeros capítulos en SkyShowtime y se irá completando con una entrega semanal hasta cerrar sus ocho episodios. Si te gustan los thrillers que juegan con tu percepción y que apuestan por las emociones rotas más que por la acción vacía, no te la puedes perder.

Y si no tienes SkyShowtime, la plataforma ha lanzado una promo para nuevos suscriptores: 40% de descuento durante 12 meses (solo hasta el 30 de junio). Pero créeme: incluso sin promoción, esta serie ya vale el precio.

Si alguna vez te enganchaste a una serie solo por lo incómoda que te hacía sentir… esta es para ti.