Media España habla de ellas: las botas Columbia Redmond 3 Mid WP hoy están al 50% y vuelan en Amazon
No es casualidad que medio país se haya lanzado a por ellas: son impermeables, cómodas, ligeras y ahora cuestan la mitad
Cuando se trata de elegir unas botas de montaña, hay dos cosas que nunca se negocian: comodidad y protección. Y si además puedes llevarte un modelo de marca top como Columbia con un descuentazo histórico, la decisión está prácticamente tomada. Las Columbia Redmond 3 Mid WP han conquistado tanto a senderistas ocasionales como a quienes se atreven con el Camino de Santiago, porque combinan resistencia, ligereza e impermeabilidad, todo en una misma bota.
Impermeabilidad y protección en cada ruta
Olvídate de volver a casa con los pies empapados: estas botas cuentan con tecnología Omni-Tech, una membrana impermeable y transpirable con costuras selladas que mantiene el agua fuera pero permite que el pie respire. A esto se suma una puntera moldeada que protege en terrenos rocosos y una lengüeta reforzada que evita la entrada de tierra o pequeños desechos durante la caminata.
Confort duradero para largas jornadas
Las Columbia Redmond 3 Mid WP no solo protegen, también miman cada pisada. Su entresuela Techlite ofrece amortiguación superior y un retorno de energía alto, lo que significa menos fatiga en trayectos largos. Además, la combinación de malla y gamuza en la parte superior proporciona un ajuste seguro y cómodo, con el equilibrio perfecto entre ligereza y sujeción.
La seguridad en montaña empieza por la suela. Por eso, estas botas están equipadas con goma de tracción Omni-Grip, que asegura agarre firme en superficies húmedas, pedregosas o resbaladizas, sin dejar marcas. Una elección clave para quienes buscan confianza en cada paso, ya sea en rutas de trekking, senderismo o excursiones urbanas con mal tiempo.
Un precio que es difícil dejar escapar
El precio original de estas botas Columbia supera los 100 €, pero ahora mismo puedes llevártelas en Amazon por solo 49,99 €, lo que supone un 50% de descuento y un ahorro de más de 50 €. Un chollo que explica por qué están volando de los estantes digitales: no todos los días encuentras botas impermeables, cómodas y de marca premium a precio de ganga.
