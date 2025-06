Mis favoritos del Prime Day 2025: tecnología útil, básicos que siempre vienen bien y un capricho para el verano

Amazon ya ha puesto fecha a su campaña más esperada del año: Prime Day 2025 será del 8 al 11 de julio, y todo apunta a que esta edición será la más grande hasta ahora. Más días, más descuentos y más productos en oferta. Y aunque muchas veces este tipo de eventos se asocian a compras impulsivas, lo cierto es que también son una buena oportunidad para hacerte con cosas que sí merecen la pena.

Esta es mi pequeña lista de favoritos para este año. Tecnología que uso o pienso usar, básicos que no fallan y un capricho que, si cae de precio, se viene a casa sin pensarlo.

Blink Mini: porque tener una cámara en casa ya no es cosa de paranoicos

Tener una cámara en casa no es para vigilar con miedo, sino para ganar tranquilidad. Esta Blink Mini me gusta porque es fácil de instalar, compacta y muy útil. Graba en HD, detecta movimiento y tiene audio bidireccional, lo que significa que puedes ver lo que pasa y hablar si hace falta. Ideal si tienes mascota, hijos o simplemente quieres saber si todo está bien cuando no estás.

El pack incluye dos cámaras, suficiente para cubrir lo esencial: la entrada, el salón o la habitación del peque. Funciona con Alexa, puedes recibir alertas en el móvil y grabar en la nube o en local. No hace falta ser un experto ni tener presupuesto de alarma profesional. Y en Prime Day, suele bajar bastante.

Power bank de 27.000 mAh: porque quedarte sin batería ya no es opción

Si solo pudiera recomendar un accesorio tech, sería este. Una batería externa potente y fiable es algo que todo el mundo debería llevar, y esta de Hiluckey cumple de sobra. Tiene carga rápida, cuatro salidas, pantalla LED y da para varios días sin tocar un enchufe. Literalmente, puedes cargar el móvil unas seis veces antes de volver a conectarla.

La he usado en viajes, en festivales, y más de una vez me ha salvado el día cuando alguien se queda sin batería. Además, no pesa tanto como parece y cabe sin problema en cualquier mochila o bolso. Un básico que nunca sobra y que, si cae por debajo de los 20 € durante Prime Day, es de esas compras que justificas a los cinco minutos de usarla.

Sandalias Crocs Swiftwater: comodidad y estilo para este verano

No son las típicas Crocs con agujeros, pero sí tienen su comodidad legendaria. Estas Swiftwater son más discretas, igual de ligeras y mucho más versátiles. Te las puedes poner para la playa, para andar por casa o para patearte una ciudad en vacaciones. Se ajustan bien, no rozan, y lo mejor: se secan rápido, por lo que no tienes que preocuparte si se mojan.

Son ese tipo de calzado que usas “solo para estar cómodo” y que acaba siendo el que más te pones todo el verano. Y si por casualidad bajan aún más durante Prime Day, merecen su sitio en la maleta sin pensarlo dos veces.

No se trata de comprar por comprar. Se trata de aprovechar el momento para hacerte con cosas útiles, que te acompañen más allá del Prime Day. Tecnología que mejora tu rutina, accesorios que te sacan de apuros y pequeños placeres que se disfrutan cada día. Si estos tres bajan de precio del 8 al 11 de julio, ya sabes dónde estaré: con la app abierta, revisando si siguen en stock.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.