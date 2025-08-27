Chollo del día: este móvil Samsung vuelve a tener un gran descuento y un precio más que atractivo

Hoy a las 23:59 horas finaliza la promo Vuelta al Cole de AliExpress, y entre los muchos móviles que están mucho más baratos se encuentra el Samsung Galaxy A56 5G, que es un acierto. Este móvil se envía desde España, por lo que si decides comprarlo, te llegará en pocos días. Además, el vendedor es de confianza ya que, además de tener una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5, promete haber obtenido la autorización de la marca y firmado una carta de compromiso de autenticidad del artículo.

Ahora puedes comprar el Samsung Galaxy A56 5G en AliExpress por 263,71 euros. Cuando no está en oferta cuesta 429 euros, así que te ahorras 165,29 euros. No es el mínimo histórico, pero casi, de ahí que sea un chollo que no puedes dejar pasar. Es más, podríamos decir que es uno de los mejores móviles de gama media se pueden conseguir ahora mismo por menos de 265 euros.

Ahorra 165,29 euros comprando el Samsung Galaxy A56 5G en AliExpress

Por 263,71 euros te llevas un móvil que tiene una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución de 2.340 por 1.080 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. En cuanto a la calidad de imagen, no hace falta decir que no te decepcionará. Los colores son intensos y el nivel de brillo más que correcto (pico de hasta 1.900 nits). Por lo tanto, la experiencia a la hora de ver vídeos, navegar por Internet o jugar a videojuegos es más que satisfactoria.

Al contrario que otros móviles, que llevan un procesador Qualmm Snapdragon o MediaTek, este lleva el chip Exynos 1580, que ofrece un rendimiento más que solvente bajo cualquier escenario. Dicho chip está acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esto último no se puede ampliar, pero no es un problema si no te importa usar Google Drive o cualquier otro sistema de almacenamiento en la nube.

Si sueles grabar vídeos, este móvil te encantará ya que soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo, lo que garantiza una gran nitidez y nivel de detalle. En cuanto a las cámaras traseras, son tres: principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y macro de 5 megapíxeles. Para videollamadas y selfies incorpora una cámara frontal de 12 megapíxeles.

A nivel de sistema operativo viene con Android 15 y llegado el momento recibirá Android 16. Además, Samsung lanzará hasta seis grandes actualizaciones del sistema operativo. Así que, este dispositivo no solo es una apuesta segura a corto y medio plazo, sino también a largo plazo.

Como puedes ver, el Samsung Galaxy A56 5G no está nada mal, y ahora que tiene un gran descuento es un buen momento para comprarlo. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.