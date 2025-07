Se desploma el precio de este patinete eléctrico con batería para 30 kilómetros, 3 velocidades y modo crucero

Antes era habitual ver a muchas personas desplazarse en bicicleta, pero en los últimos años los patinetes eléctricos han ganado mucho terreno. Tanto, que hoy en día es raro pasar por el centro de una ciudad sin cruzarse con alguien montado en uno. Y no me sorprende, ya que son una alternativa económica y muy cómoda. Así que, si estás pensando en comprar uno, te recomiendo echarle un vistazo al smartGyro Z-One 2 Gray.

Este patinete eléctrico de la marca especializada smartGyro tiene un precio de venta recomendado de 379 euros, aunque, desde hace ya varias semanas, ha caído en picado hasta unos 299 euros en Amazon, ya que tiene un descuento de unos 80 euros. Así que, teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece, es una de las mejores opciones que puedes comprar para moverte de manera rápida y cómoda en zonas urbanas.

Compra el patinete eléctrico smartGyro Z-One 2 Gray con un descuento del 21%

smartGyro Z-One 2 Gray smartGyro

El smartGyro Z-One 2 Gray es un patinete eléctrico urbano que, además tener de estilo, se presenta como una opción muy práctica para moverse por los pueblos o ciudades. A nivel de diseño, cabe mencionar que cuenta con una estructura de aluminio, un sistema de plegado con doble anclaje y una pata de cabra para dejarlo apoyado de pie. Todo con un ligero peso de 12,60 kg para subirlo incluso por las escaleras o meterlo en el maletero de nuestro coche para seguir recorriendo las calles en nuestro próximo destino.

Para no quedarnos tirados en mitad de una cuesta, incorpora un motor con transmisión directa que alcanza una potencia nominal de 350 W y máxima de 400 W. Sin dejar de lado que, al estar homologado por la DGT, nos permite alcanzar una velocidad de hasta 25 km/h, que es el límite establecido por ley en nuestro país.

Por otro lado, con el objetivo de que la conducción sea lo más cómoda posible y no tengamos que estar constantemente pulsando el acelerador, viene con 3 modos de velocidad para adaptarnos según si hay o no mucho tráfico, a lo que también debemos sumarle un sistema de control crucero, el cual se activa con tan solo pulsar un botón para circular a la velocidad exacta que queramos (algo que, si ya lo has usado en un coche, sabrás lo útil que es).

Para que nos sintamos seguros cada vez que tengamos las manos sobre el manillar, este patinete viene muy bien equipado, ya que dispone de unos neumáticos de 10 pulgadas que absorben todo tipo de impactos, un doble sistema de freno que nos proporciona hasta una carga regenerativa, intermitentes para señalizar cada movimiento y una iluminación tanto delantera como trasera, algo imprescindible para hacernos ver y poder movernos por las noches.

Para rematar, incluye una pantalla frontal desde la que podemos ver la velocidad a la que vamos, el modo seleccionado o el estado de la batería. Y en relación con esto último, incorpora una batería de 8.000 mAh que puede llegar a proporcionarnos una distancia de recorrido máxima de 30 km, aunque dependerá mucho del trayecto y de la forma de conducir.

