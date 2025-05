Esta freidora de aire cocina el doble ocupando la mitad: vertical, potente y lista para todo

Quien ha probado una buena freidora de aire sabe que ya no hay vuelta atrás: cocinas más limpio, más sano, con menos grasa y casi sin esfuerzo. Pero es verdad que no todos tenemos espacio en la cocina para modelos enormes y con varios cajones que acaban ocupando media encimera. Por eso hoy te hablaré de un modelo que te puede interesar si no quieres que tu cocina parezca un laboratorio o no tienes espacio para más trastos.

Me refiero a la Ninja Double Stack. Es una freidora que llega con una propuesta diferente porque, en vez de crecer a lo ancho, crece a lo alto. Lleva dos cajones, uno sobre otro, que permiten cocinar el doble ocupando la mitad.

Aunque, según hemos podido comprobar en la web de Ninja, este modelo tiene un precio oficial de 229,99 euros, nosotros la podemos comprar rebajada en Amazon, donde baja hasta los 174 euros. Nos ahorraremos 56 euros en un modelo al que no se le puede pedir nada más. Y además con todas las facilidades que ofrece Amazon a nivel de rapidez de envío, garantía, atención al cliente, etc. Además, si tienes cuenta Amazon Prime, el envío será en tiempo récord.

La Ninja Double Stack aprovecha al máximo el espacio en tu cocina

Sin duda, lo más llamativo de esta freidora, una característica que la hace verdaderamente especial, es su formato vertical. Y es que, a diferencia del clásico diseño en paralelo, aquí los dos cajones están apilados en torre, ocupando lo mismo que una de esas freidoras altas. En total ofrece 7,6 litros de capacidad, 3,8 litros cajón, así que debería ser más que suficiente para cocinar para 4 personas e incluso dos platos distintos a la vez. Esto se puede hacer gracias a que sus cajones son totalmente independientes, así que podrás preparar el pollo en uno y las patatas en otro, con diferentes temperaturas, tiempos y modos de cocción. Incluso podrás echar mano de la función Sync Finish, que hará que ambos platos terminen al mismo tiempo, aunque tengan ajustes diferentes.

Yo tuve la oportunidad de probar la versión XL de esta freidora que me encantó y que, al igual que esta, viene con 6 funciones preprogramadas para que su uso sea mucho más sencillo. Son las funciones de max crip, air fry, asar, hornear, recalentar y deshidratar. Por supuesto, también podrás elegir los ajustes de manera manual si te fías de tus conocimientos. El resultado será siempre crujiente por fuera y jugoso por dentro ya que aun cocinando sin aceite -o con muy poco-, el aire caliente a gran velocidad que prepara los alimentos se distribuye de manera uniforme en cada cajón.

Siempre he dicho que yo no soy especialmente hábil en la cocina, y aparatos como las freidoras de aire me parecen muy socorridos porque me ayudan a fingir que lo soy. A su favor juega que son muy fáciles de usar. En concreto, esta Ninja Double Stack tiene una pantalla táctil que resulta muy intuitiva desde la que podrás controlar cada cajón por separado en términos de tiempos, temperaturas y modos. Todo lo harás directamente en la freidora, sin necesidad de apps, emparejamientos ni cosas raras.

Creo que Ninja ha sido muy inteligente al hacer una freidora en este formato, porque la cocina es un lugar en el que a nadie le sobra sitio, y el poder tener una freidora de esta capacidad que solo ocupe 28 centímetros de ancho me parece un gran acierto. Y no olvides que este tipo de freidoras ayudar a cocinar más sano y a llevar una dieta más saludable, algo que a todos nos viene bien.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.