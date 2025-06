Funciones gaming y sonido con IA: este televisor tiene todo lo que necesitas y un precio muy tentador

Si buscas un televisor de 43 pulgadas que tenga el equilibro perfecto entre precio y prestaciones, entonces tienes que echar un vistazo al LG 43UT73006LA. Es una propuesta muy interesante especialmente ahora que esta disponible por 299 euros en Amazon (348,99 euros en la web de LG). Cuando no está en oferta cuesta 449 euros, así que puede ser tuyo por 150 euros menos del precio de venta recomendado.

No hace falta decir que estamos hablando de una Smart TV que merece la pena comprar, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene reseñas positivas y una nota media de 4,2 estrellas sobre 5. Además, su precio roza el mínimo histórico, razón de más para no dejar escapar esta oportunidad. Así que, si tienes poco espacio para poner un televisor de 50 o más pulgadas y un presupuesto muy ajustado, el LG 43UT73006LA es un acierto.

Ahorra 150 euros comprando la Smart TV LG 43UT73006LA en Amazon

Este televisor lleva webOS LG

El panel 4K UHD de 43 pulgadas de este televisor tiene tecnología LED y destaca por ofrecer una gran nitidez y nivel de detalle, por lo que es ideal para ver películas y series. También es una opción a considerar si tienes una consola de última generación. Además, es compatible con HDR10 Pro y Dolby Digital Plus, lo que se traduce en imágenes más realistas. A nivel interno lleva el procesador 4K a5 Gen7 con inteligencia artificial.

Al estar hablando de una Smart TV es muy importante que lleve un sistema operativo que tenga muchas aplicaciones, y aquí el LG 43UT73006LA no decepciona. Viene con webOS 24 y LG garantiza 5 años de actualizaciones gratis. Dicho sistema operativo ofrece acceso a Netflix, YouTube. Apple TV+, Prime Video y otras plataformas de streaming. Es más, también permite jugar en la nube a través de GeForce NOW y Boosteroid. Por lo tanto, no hace falta tener una consola, solo un mando inalámbrico que sea compatible.

Todo lo relacionado con la conectividad es muy importante, y aquí encontramos x3 HDMI, x2 entradas RF, x1 ranura CI, x2 USB 2.0, x1 salida digital óptica de audio, x1 Ethernet, x1 Simplink, Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 5. En este sentido es más completo que otros televisores de su categoría.

Considerando sus características y, sobre todo, su precio actual, la LG 43UT73006LA es una Smart TV que pasa a ser una opción muy atractiva. Por menos de 300 euros te llevas un televisor de calidad que destaca por su calidad de imagen, facilidad de uso, conectividad y gran variedad de aplicaciones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.