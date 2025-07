El mejor móvil rebajado en el Prime Day es este Xiaomi con 12 GB de RAM y cámara Leica a mitad de precio

Lo creas o no, tener un móvil de gama alta bastante actual no tiene por qué salirte caro si aprovechas las oportunidades que aparecen en el mercado. Y uno de los chollos del momento es este Xiaomi 14T Pro, un teléfono que recomiendo con los ojos cerrados ahora que tiene una rebaja brutal, la cual lo deja a mitad de precio.

Dentro de un par de meses se cumplirá un año desde el lanzamiento de este teléfono de Xiaomi, el cual llegó al mercado con un precio de venta recomendado de 799,99 euros. Pero la sorpresa es que, desde hace ya un tiempo, se está vendiendo por mucho menos. Eso sí, no tan barato como ahora, ya que durante el Prime Day tenemos una maravillosa oportunidad para conseguirlo a mitad de precio gracias a un descuento de 400 euros que lo deja por unos 399,99 euros. ¿Lo vas a dejar escapar?

Compra el Xiaomi 14T Pro a precio mínimo histórico en el Prime Day

No es broma cuando te digo que he tenido que refrescar la página varias veces para ver si el precio de este Xiaomi 14T Pro era real. Y sí, lo es. Por eso mismo, tengo claro que se trata del mejor smartphone de gama alta que puedes comprar ahora mismo. Se trata de un terminal con un diseño elegante, donde tenemos un marco fabricado en aleación de aluminio, una trasera de vidrio ligeramente cepillado en la que no se quedan las huellas, un módulo de cámaras que sobresale ligeramente del chasis y una certificación IP68.

Otro aspecto clave es que monta una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas desarrollada junto a la popular marca de televisores TCL. Esta nos ofrece una resolución 1.5K, una tasa de refresco de 144 Hz y un impresionante brillo máximo de 4.000 nits para que se vea de maravilla en todo tipo de entornos o situaciones. La experiencia es tan buena que puedes ver hasta series o películas, donde sus altavoces estéreo con soporte paraDolby Atmos tampoco se quedan atrás.

En el corazón de este modelo tenemos un procesador MediaTek Dimensity 9300+, un chip de alto rendimiento que, como no podía ser de otra forma, está preparado para sacarle partido a la inteligencia artificial y mover con soltura cualquier app o juego. Igualmente, aquí también tiene protagonismo su memoria RAM de 12 GB y almacenamiento de 256 GB, además de que viene funcionando con un sistema operativo HyperOS que está basado en Android.

A todo lo anterior debemos sumarle un apartado fotográfico sobresaliente. El Xiaomi 14T Pro monta una triple cámara trasera firmada por Leica, donde actores principales son un sensor de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP, mientras que para los selfies ocasionales tenemos una cámara frontal de 32 MP que es maravillosa. Para rematar, cuenta con una batería de 5.000 mAh que aguanta hasta dos días y admite una bestial carga rápida de 120 W. Adiós a las esperas.

