El plegable de Xiaomi con cámara Leica baja 800 euros y deja en ridículo el resto de ofertas de Prime Day

El que avisa no es traidor. Ya te dije que este Prime Day iba a venir con 4 días de auténtica locura en los que los clientes Amazon Prime tendremos acceso a miles de ofertas exclusivas para ahorrar en prácticamente cualquier de nuestras compras, sea de la categoría que sea. De hecho, nosotros lo estamos siguiendo en directo para asegurarnos de que no nos perdemos ninguna de las mejores ofertas, y tú tampoco, claro.

Aun así, resultante bastante fácil perderse entre tantas ofertas y tantos estímulos, así que estoy aquí para ayudarte y para poner un poco de orden en tanto caos. Y en todo este caos, no podemos dejar pasar de largo la oferta de este Xiaomi Mix Flip que casi parece un error de precio. Este móvil tiene un precio oficial de 1.299,99 euros y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Si nosotros lo compramos por 499,99 euros nos estaremos ahorrando 800 euros en este móvil que nunca había visto tan barato. Es una de esas ofertas que no se repiten y que no podemos dejar pasar como si nada.

Imagínate si me gustó en su día el Xiaomi Mix Flip, que me lo compré

Efectivamente, el Xiaomi Mix Flip es el móvil que yo misma utilizo. Lo compré el año pasado, en una oferta de Black Friday, y siempre digo que es de las mejores compras que he hecho, y no han sido pocas. Es verdad que tenía muchas ganas de probar un móvil plegable y que soy fan de Xiaomi. Así que cuando este modelo salió a la venta y vi sus especificaciones, lo metí en la cesta y me di ese capricho que llevaba tiempo sopesando para entrar, de una vez por todas, en la gama alta de los móviles.

El diseño plegable de este móvil da lugar a dos pantallas. Tiene una pantalla exterior de 4 pulgadas que ya te adelanto que usarás más de lo que imaginas. Desde ella puedes responder WhatsApps y llamadas, controlar la música, ver la ruta de Google Maps... Y, cuando lo abras, aparecerá su pantalla interior de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 120 Hz. Ambas pantallas se ven especialmente bien. Y, si te preocupa el pliegue en el panel, te puedo asegurar que lo obviarás al segundo día y que no afecta para nada a su uso.

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este móvil es su cámara firmada por Leica. Es curioso porque los plegables no suelen presumir de cámara, pero esta unión de Xiaomi y Leica rompe cualquier regla. Y solo necesita dos cámaras traseras para hacerlo: una principal de 50 megapíxeles y un teleobjetivo, también de 50. Destaca especialmente el increíble modo retrato con el que cualquiera puede salir bien. Y, además de tener una cámara frontal de 32 megapíxeles, puedes utilizar las cámaras traseras para hacerte un selfie, viéndote en la pantalla exterior.

Donde tampoco ha recortado Xiaomi ha sido en el procesador, al dotar al Mix Flip de un Snapdragon 8 Gen 3, uno de los chips más potentes para Android. Este chip, junto a los 12 GB de RAM y a los 512 GB de almacenamiento interno darán lugar a un móvil increíblemente rápido. No se quedará corto ante nada, ni multitarea ni aplicaciones de edición. Es un móvil para todo, para no tener que renunciar a nada, y para hacerlo todo de manera rápida y fluida.

De primera mano te puedo decir que sus 4780 mAh de batería son suficientes para alcanzar el día y medio de autonomía, y que su carga rápida de 67 W asegura una carga completa en, aproximadamente, una hora. La verdad, no esperaba encontrarme hoy este móvil con 800 euros de descuento, y estoy segura de que es una de las ofertas más bestias de este Prime Day.

