Todo cambia cada hora: así puedes seguir en directo el Prime Day 2025 sin perderte nada importante

Después de tanta cuenta atrás y de semanas tachando días en el calendario, por fin el Amazon Prime Day 2025 ya está aquí. Como te hemos ido contando, durará desde el 8 hasta el 11 de julio, cuatro días en los que miles de productos estarán rebajados, algunos por tiempo todavía más limitado, lo que significa que muchas veces durarán menos de lo que puedas tardar en decidirte.

Si alguna vez te ha pasado eso de ver una oferta, pestañear y que ya no esté disponible, sabes perfectamente de qué estoy hablando. Así que, para que no te ocurra este año, hemos preparado una cobertura en directo del Prime Day. Haremos un seguimiento en tiempo real con actualizaciones constantes en las que recogeremos todo lo que merece la pena de este evento. Aquí puedes seguir el directo del Amazon Prime Day 2025.

¿Merece la pena seguir el Prime Day en directo?

Por supuesto que sí. Yo misma llevo siguiendo este evento 10 años y te puedo decir que no solo consiste en una lista infinita de productos rebajados. Se trata de un evento en vivo, con promociones por tiempo limitado, ofertas flash, stock que puede agotarse en minutos... También habrá caídas de precio repentinas o igualaciones de precios. Por eso vale la pena tener alguien filtrando en tiempo real lo mejor del momento, y ese alguien somos nosotros.

Desde nuestro equipo nos encargaremos de revisar los precios, detectar las buenas rebajas y descartar lo que parece un chollo pero no lo es. Y es que ya te hemos dicho que no todo lo que parezca una oferta lo es. Aquí, una servidora y compañía, tenemos la suficiente experiencia a nuestras espaldas como para compartir contigo solo lo que merezca la pena y que tú simplemente te dediques a buscar entre nuestras recomendaciones aquellas que más te puedan interesar.

¿Cómo preparamos este seguimiento en directo?

No es algo que se nos haya ocurrido hoy ni mucho menos. Desde hace semanas, nuestro equipo editorial ha estado preparando esta cobertura. Hemos fichado productos que ya bajaron en ediciones anteriores, de hecho más de uno que suelo comprar en Prime Day, hemos contrastado precios con históricos de Keepa y ordenado por categorías todo aquello que puede ser interesante, desde móviles y auriculares hasta accesorios del hogar o tecnología algo más asequible, pensada para el día a día.

Te puedo decir que, para nosotros, vienen 4 días de mucho trabajo por delante, de litros de café, de madrugones, de trasnochar... Nuestro equipo estará prácticamente dedicado en exclusiva a cubrir este evento de Amazon y a seguir sus actualizaciones, revisar nuevas promociones, comprobar cuáles están siendo los productos más vendidos... Es un evento en el que no todo vale y no vamos a publicar nada que no sea una buena oferta. Nada que no recomendaríamos a un amigo o familiar.

¿Qué tipo de ofertas seguiremos en directo?

Lo fácil sería decir que seguiremos todo tipo de ofertas, pero es algo más complicado que eso. Nos centraremos en aquello que tenga un buen descuento real y que ofrezca un valor claro. Quiero decir, aquello que realmente valga la pena comprar en Prime Day. Como te comenté hace unos días, serán ofertas que merecen la pena, entre las que podrás encontrar:

Ya sabes que son ofertas exclusivas para clientes Amazon Prime y, si todavía no lo eres, estás a tiempo de darte de alta, ya sea en la suscripción anual o mensual. Lo mejor es que no necesitas estar todo el día pendiente de Amazon, con que te pongas nuestro directo en favoritos podrás ver las ofertas más relevantes actualizadas al instante. Es la forma más eficaz de comprar bien, ahorrando lo máximo posible.

Y es que, como te hemos estado contando durante las últimas semanas, el Prime Day 2025 promete miles de ofertas pero también traerá consigo mucho ruido. La clave está en detectar lo bueno, ignorar aquello que solo es relleno y no dejarse llevar por impulsos. Para eso te servirá nuestro seguimiento en directo, pensado para ayudarte a comprar con calma, con criterio y con confianza.

