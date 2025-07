Los productos que siempre compro en el evento Prime Day de Amazon

Prime Day 2025 esta al caer, y es que este año tendrá lugar del 8 al 11 de julio, y para mí es uno de los mejores eventos del año a nivel de ofertas ofertas, de ahí que siempre lo marque en el calendario en cuanto Amazon anuncia la fecha de dicho evento. Es un buen momento para darme algún capricho o bien para comprar una serie de productos que, con el tiempo, se han vuelto indispensables en mi día a día. Para saber si un producto está más barato que nunca o bien el descuento es mayor de lo habitual, te recomiendo echar un vistazo al artículo que publique en su día donde explico cómo saber si una oferta del Prime Day merece o no la pena.

Lo reconozco, en los primeros Prime Day en los que compré algún artículo me dejé llevar por las ofertas y luego me arrepentí. Pero con el tiempo, y después de acumular un par de cosas que no necesitaba, empecé a comprar solo aquellos productos que sé que voy a usar y que, curiosamente, casi siempre en están en oferta durante este evento. Pues bien, he decidido hacer una lista con los que siempre compro.

4 productos que siempre compro en Prime Day

Prime Day 2025 se llevará a cabo del 8 al 11 de julio Amazon

Aunque en ocasiones puedo comprar más productos, hay cuatro que siempre están en mi lista de la compra y los podrás ver a continuación. Además, normalmente suelo elegir las mismas marcas por la relación calidad-precio de sus productos. Dicho esto, es hora de revelar los artículos que para mí son fijos durante el Prime Day.

Tarjeta microSD SanDisk Ultra

Esta microSD es un éxito en ventas SanDisk

Al tener varios dispositivos que incorporan un lector de tarjetas microSD, aprovecho el Prime Day para comprar una de estas tarjetas, casi siempre de 256 GB o 512 GB de capacidad. Entre los dispositivos que uso habitualmente está el PC de mano Steam Deck, así como la Surface Pro. Aquí, si la oferta es muy atractiva, suelo decantarme por una que tenga 512 GB de capacidad ya que normalmente trabajo con archivos de gran tamaño y los juegos ocupan bastante espacio.

Mi tarjeta preferida es la SanDisk Ultra, que cuenta con más de 125.500 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. En cuanto a sus características, ofrece velocidades de lectura de hasta 150 MB/s y es ideal para ampliar la capacidad de almacenamiento de móviles, tabletas, consolas portátiles y otros dispositivos. A la hora de comprarla puedes elegir entre varias capacidades: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB y 1,5 TB.

Memoria/Pendrive USB SanDisk Ultra Fair

Este pendrive de SanDisk tiene una carcasa de metal SanDisk

Son muchos los ordenadores que pasan por mis manos para hacer el análisis correspondiente, y como no me conformo con probarlos solo con Windows 11, sino también con GNU/Linux, siempre tengo que tener un pendrive a mano para copiar la imagen ISO, ya sea de Ubuntu, Manjaro o cualquier otra distro. Es suficiente una memoria USB, pero cuando me da por probar unas cuantas distros GNU/Linux uso el programa Ventoy, que permite copiar varios sistemas operativos en un mismo pendrive.

Tengo en mi poder varios pendrive SanDisk Ultra Fair de 256 GB. Ahora bien, no solo los uso para lo que acabo de mencionar, sino también para guardar juegos retro y cualquier otro tipo de archivos. Esta memoria USB 3.0, además de ser fiable, también es rápida, con una velocidad de lectura de hasta 150 MB/s. A esto hay que añadir la protección con contraseña, que es muy útil para que los archivos estén a buen recaudo en todo momento.

Bombilla inteligente Philips Hue E27

La bombilla Philips Hue E27 se controla vía Bluetooth Philips

Hace unos cuantos años compré el altavoz inteligente Google Nest Mini y venía con una bombilla de regalo, y más concretamente la Philips Hue E27. Esta bombilla me sorprendió por su durabilidad, así que poco a poco he ido sustituyendo las bombillas de baja consumo que tenía en todas las habitaciones de mi casa por esta bombilla Bluetooth de Philips. Si bien hay alternativas más baratas, he preferido no jugármela e ir a lo seguro.

Cabe mencionar que no hace falta tener un altavoz inteligente compatible para usar esta bombilla inteligente. La puedes emparejar a tu móvil vía Bluetooth y luego, a través de la app Philips Hue, apagarla y encenderla de forma remota, cambiar el tono de la luz, la intensidad y mucho más. Por cierto, solo consume 9 vatios y tiene un brillo de 800 lúmenes.

Pilas alcalinas AA Duracell Plus

Las pilas Duracell Plus duran hasta un 100 % más Duracell

Tengo varios dispositivos que funcionan con pilas AAA y AA, siendo uno de ellos el mando inalámbrico Xbox, así que aprovecho el Prime Day para comprar un pack de 72 pilas alcalinas Duracell Plus (x36 AA y x36 AAA), aunque no siempre está en oferta. Son más caras que otras pilas, pero también ofrecen una mayor autonomía, por lo que merece la pega pagar unos euros más.

Si son muchas y no necesitas tantas, siempre puedes comprar un único pack de 36 pilas, que muchas veces ha llegado a estar disponible por menos de 40 euros. No hace falta decir que Duracell es sinónimo de calidad, de ahí que tenga más de 8.300 valoraciones y una nota media de 4,7 estrellas sobre 5. Y si tienes dudas, te recomiendo que eches un vistazo a las reseñas por parte de los usuarios, verás que están encantados con la compra.

