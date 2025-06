Por qué darte de alta como Prime antes del Amazon Prime Day 2025

Si no eres cliente de Amazon Prime hay muchos motivos para pagar este servicio que incluye muchos beneficios que van más allá de descuentos exclusivos y envío gratis. Por eso, ahora que el Prime Day 2025 está al caer (del 8 al 11 de julio), merece la pena suscribirse, aunque solo sea un mes. Se esperan auténticos chollazos en una amplia variedad de productos de muchas categorías. Da igual si quieres comprar una Smart TV, un ordenador, unos auriculares o cualquier otro producto tecnológico, lo encontrarás más barato en este evento.

Por si no lo sabías, puedes probar Amazon Prime gratis durante 30 días, aunque hay que cumplir ciertas condiciones. Además, no hace falta renovar y puedes darte de baja antes de que finalice el periodo de prueba. Por lo tanto, no hay excusa para no aprovechar las ofertas del Prime Day 2025. Si al final decides seguir siendo Prime, hay tres planes disponibles: anual (49,99 euros), mensual (4,99 euros) y Prime para estudiantes de jóvenes de 18 a 22 años (2,99 euros al mes).

Motivos para darte de alta como Prime antes del Amazon Prime Day 2025

Amazon Prime 2025 tendrá una duración de 4 días Amazon

Hay muchos motivos para suscribirse a Amazon Prime antes del Amazon Prime Day 2025. Para empezar, suele haber ofertas exclusivas y anticipadas para clientes Prime. A esto hay que añadir las entregas rápidas y sin pagar gastos de envío. Además, a lo largo del año siempre hay rebajas por tiempo limitado donde, para conseguir el precio más bajo, hay estar suscrito a Prime.

Ahora bien, pagar la suscripción te permite disfrutar de otros beneficios muy atractivos. Tendrás acceso a Prime Video, un servicio en streaming con un amplio catálogo de películas y series. Prime Music, un servicio de música en streaming con miles de canciones y listas de reproducción. Prime Reading, con una extensa biblioteca de eBooks. Prime Gaming, donde todos lo meses regalan juegos y contenido exclusivo. Por último, también podrás disfrutar de almacenamiento ilimitado de fotos en Amazon Photos.

Productos recomendados para el Prime Day 2025

Entre los muchos productos que podrás comprar por menos del precio de venta recomendado están los dispositivos Amazon. A continuación, tienes una lista con algunos de los más interesantes:

Echo Show 8 (última generación): esta pantalla táctil inteligente de 8 pulgadas que integra una cámara web de 13 megapíxeles para videollamadas es muy versátil. La puedes usar para controlar tus dispositivos compatibles, escuchar música vía Apple Music, Amazon Music o Spotify e incluso para ver vídeos.

Cámara interior Ring: si estás buscando una cámara de vigilancia con Wi-Fi y resolución 1080p, esta de Amazon es una apuesta segura. Está disponible en varios colores y ha sido diseñada para vigilar a tus mascotas. La configuración es sencilla y además es bidireccional, por lo que puedes hablar a tus mascotas para hacerles saber que estás pendiente de ellas.

Fire TV Cube (última generación): se trata del mejor reproductor multimedia en streaming de Amazon. No solo permite hacer a Netflix, Disney+ o YouTube, entre otras muchas plataformas, sino también de disfrutar de vídeo en 4K con HDR y sonido Dolby Atmos. A nivel de conectividad tiene Wi-Fi 6. Por otro lado, decir que integra el asistente de voz Alexa.

Kindle Paperwhite: es uno de los lectores de libros electrónicos más vendidos. Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas sin reflejos que se ve muy bien bajo la luz directa del sol. Por su diseño ultraligero es ideal para viajar y su batería ofrece hasta 12 horas de autonomía con una carga completa. También es resistente al agua, por lo que se puede usar junto a la piscina.

Estos son algunos de los dispositivos que estarán en oferta durante el Prime Day 2025, pero habrá muchos más y de otras marcas. Así que, adelántate a dicho evento y hazte Prime para disfrutar desde hoy mismo de todo lo que ofrece este servicio de Amazon.

Te recordamos que puedes cancelar la suscripción en cualquier momento y sin coste alguno. Esto se hace accediendo a tu perfil y luego entrando en mi suscripción a Amazon Prime. Como puedes ver, es fácil y rápido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.