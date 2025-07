No te quedes sin tu PS5, aprovecha esta oferta y hazte con la consola de Sony por mucho menos de su precio habitual

Esta generación de consolas está siendo atípica, y es que lejos de bajar los precios, Sony y Microsoft los han subido. No obstante, si estabas esperando una nueva oferta para hacerte con una PS5 Slim edición digital, ha llegado el momento. Dicha consola tiene un 10 % de descuento y está disponible por menos de 400 euros, solo hasta el 29 de julio, al menos en PlayStation Direct.

Actualmente, PS5 Slim edición digital se puede conseguir por 399 euros en Amazon, MediaMarkt y El Corte Inglés, mientras que en PlayStation Direct cuesta 399,99 euros. Sin duda, es un precio mucho más competitivo si lo comparamos con el habitual, de hecho, es lo que costaba el modelo digital en su lanzamiento. Por cierto, te recordamos que este modelo no tiene lector de discos, por lo que está pensado para comprar juegos en formato digital. Ahora bien, el lector se puede comprar por separado.

PS5 Slim edición digital por 100,99 euros menos del precio recomendado

Esta oferta puede finalizar en cualquier momento Amazon

A estas alturas PS5 tiene un extenso catálogo de videojuegos, así que, si compras este consola no tendrás tiempo para aburrirte, Podrás jugar a juegazos como Death Stranding 2: On the Beach, Elden Ring Nightreign, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastared y DOOM: The Dark Ages, entre muchos otros. Eso sí, para disfrutar de esta consola como se merece, es muy recomendable, por no decir imprescindible, tener un televisor 4K UHD.

Al contrario que PS5 Pro, que tiene 2 TB de capacidad, este modelo cuenta con un SSD de 1 TB. Sin embargo, se puede instalar un segundo SSD de hasta 8 TB. Esto no anula la garantía, siempre que no rompas nada. Si no sabes cómo se hace, en la web de PlayStation hay un videotutorial. A la hora de comprar un SSD para la consola de Sony es muy importante tener en cuenta que sea compatible.

Aprovecha esta oportunidad y hazte tu PS5 Slim edición digital por 399 euros, no te arrepentirás. A esta consola le queda cuerda para rato, y aunque empiezan a salir rumores sobre PS6, por ahora no han dicho cuándo saldrá la nueva generación de consolas.

