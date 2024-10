Guía Definitiva: PS5 vs. PS5 Pro - Características, rendimiento, precio, polémicas y mucho más

Sony finalmente ha revelado las características de la versión mejorada de su consola PS5 Pro. El esperado anuncio se realizó el 10 de septiembre de 2024 a través de un breve vídeo que captó la atención de los seguidores de la división de videojuegos de la casa de entretenimiento. Con la promesa de ofrecer al mercado “la consola más potente jamás fabricada”, PS5 Pro tiene un lanzamiento global previsto para el 7 de noviembre de este mismo año.

Sin embargo, su precio, fijado en 799€ en Europa, ha generado críticas en relación a la propuesta de hardware, especialmente al considerar que esta versión no incluye un lector de discos ni soporte vertical. Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Justifica la diferencia de casi 300 euros con respecto a la PS5 de edición estándar? A continuación, desglosamos los detalles clave para aclarar esta cuestión.

La nueva CPU de PS5 Pro

De entrada, en lo que respecta a su unidad central de procesamiento (CPU), PS5 Pro presume de una pequeña mejora en el rendimiento en comparación con PS5 original. A falta de más detalles, se presume que este modelo utilizará una CPU Zen 2, pero su GPU dará el salto a la arquitectura RDNA 3.5 con 8 núcleos a 3,85 GHz, lo que representa un ligero aumento con respecto a los 3,55 GHz del modelo base. Esta GPU tiene un 67% más de unidades de cálculo que la actual consola y un 28% de memoria más rápida. En general, esto permite hasta un 45% de renderizado más rápido para la jugabilidad, haciendo la experiencia mucho más suave.

Otro aspecto importante es la incorporación de XDNA 2, un componente dedicado a tareas de inteligencia artificial y procesamiento neuronal que no se encuentra en PS5. Este elemento podría ofrecer beneficios (a futuro), con la implementación de algoritmos más avanzados, especialmente en tecnologías como el “upscaling”, que ofrece mejoras gráficas automáticas, aunque en la actualidad aún no se presenta como un elemento diferenciador relevante en el mercado.

PlayStation 5 Pro PlayStation

Mejoras en la GPU de PS5 Pro

La nueva GPU ofrece hasta 13,5 Teraflops de potencia, en comparación con los 10,3 Teraflops de PS5 original. Además, el número de unidades de cómputo ha aumentado de 36 a 60, lo que permite manejar resoluciones más altas y velocidades de cuadro más fluidas. Esto significa que PS5 Pro puede renderizar juegos en 8K a 60 FPS, algo que PS5 original no logra con la misma eficiencia. También se mejora la experiencia de Ray Tracing, haciendo que las sombras, los reflejos y la iluminación sean más realistas.

Esta GPU también ofrece soporte a la tecnología “PlayStation Spectral Render Support”, que permite ajustar dinámicamente los juegos 8K no nativos para mejorar la nitidez y la calidad visual sin comprometer el rendimiento. El modelo también emplea una tecnología denominada “PlayStation Super Resolution” (PSSR), que aprovecha inteligencia artificial para mejorar renderizado y resolución. En este sentido puedes esperar gráficos más detallados e inmersivos, incluso en títulos que no han sido diseñados originalmente para estas resoluciones.

Tiempos de descarga y almacenamiento mejorados

Una de las mejoras más destacadas de PS5 Pro es su velocidad de descarga para juegos y actualizaciones. Gracias a su compatibilidad con Wi-Fi 7, esta nueva versión ofrece una conectividad más rápida y estable en comparación con el Wi-Fi 6 de PS5 original. Esto es especialmente beneficioso para los jugadores que utilizan redes domésticas congestionadas, ya que Wi-Fi 7 permite velocidades de transferencia de datos más altas y es más eficiente en entornos con múltiples dispositivos conectados.

Además, PS5 Pro cuenta con un SSD NVMe de 2 TB, proporcionando no sólo más espacio de almacenamiento, sino también mayor velocidad en la lectura y escritura de datos. Esto se traduce en una mejor gestión de archivos, permitiendo procesar las descargas más rápidamente, particularmente en títulos grandes que requieren parches frecuentes o ampliaciones de contenido. Sin embargo, es importante recordar que, aunque la infraestructura de la consola contribuye a optimizar las descargas, la velocidad final dependerá de la calidad de la conexión a Internet del usuario. Es decir, para quienes tengan acceso a un plan de Internet de alta velocidad y un enrutador compatible con Wi-Fi 7, la diferencia en el tiempo de descarga será notable, especialmente en juegos de gran tamaño.

PlayStation 5 Pro PlayStation

Diferencias en la memoria RAM

PS5 Pro mantiene el estándar GDDR6 de 16 GB, al igual que PS5, pero con un ancho de banda mejorado. En el modelo actual, el ancho de banda de la memoria es de 448 GB/s, mientras que en PS5 Pro, esta cifra se incrementa a 576 GB/s. Esta diferencia significa que puede procesar información de la memoria a una velocidad superior, lo que resulta en tiempos de carga más rápidos dentro de los juegos, menos caídas de cuadros y una experiencia general más fluida, especialmente en programas que ejecutan mundos abiertos o gráficos complejos.

Además, la velocidad de la memoria también se ha mejorado en PS5 Pro; mientras que PS5 ofrece una velocidad de 14.000 MT/s, PS5 Pro lleva esa cifra a 18.000 MT/s. Aunque ambas consolas cuentan con la misma cantidad de memoria, la combinación de mayor ancho de banda y velocidad en PS5 Pro se traduce en un rendimiento más estable en condiciones de alta demanda gráfica, algo que solo podremos evaluar a medida que se lancen los juegos optimizados para esta nueva consola. Del mismo modo el sistema operativo promete una mejor gestión de tareas simultáneas, como descargas y actualizaciones, sin comprometer el rendimiento durante el juego.

Optimización y compatibilidad de juegos

El modelo Pro también incorpora un software optimizado que maximiza el rendimiento del nuevo hardware. Así, los juegos que emplean la última tecnología de PS5 Pro se podrán identificar con la etiqueta “PS5 Pro Enhanced”, que se aplicará a los títulos que aprovechen al máximo la potencia adicional de la consola. Estos ofrecerán texturas mejoradas, velocidades de cuadro más altas y soporte para resoluciones 8K. La lista de juegos confirmados incluye títulos como: ‘Alan Wake 2’, ‘Assassin’s Creed: Shadows’, ‘Demon’s Souls’, ‘Dragon’s Dogma 2’, ‘Final Fantasy 7 Rebirth’, ‘Gran Turismo 7’, ‘Hogwarts Legacy’, ‘Horizon Forbidden West’, ‘Marvel’s Spider-Man 2’, ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’, ‘The Crew Motorfest’, ‘The First Descendant’ y ‘The Last of Us Part II Remastered’. Sony afirma que al menos 50 títulos serán optimizados para esta consola, aunque la lista completa todavía no se ha publicado.

PlayStation 5 Pro PlayStation

No son todo alabanzas para PS5 Pro

A pesar de las numerosas mejoras en rendimiento y gráficos, algunos cambios en PS5 Pro han generado críticas entre la comunidad de jugadores. Una de las principales es la ausencia de un reproductor de disco, lo que ha frustrado a aquellos que aún prefieren coleccionar juegos físicos o que utilizan PS5 como reproductor de Blu-ray para películas y series. Con esta consola tendrán que recurrir a accesorios externos para utilizar un lector. Se ha generado otro punto de tensión con la ausencia en la caja de venta del soporte vertical. El modelo PS5 original cuenta con un soporte estándar que permite a los jugadores colocar la consola de forma vertical u horizontal a su conveniencia.

A pesar de las indudables mejoras en términos de hardware y rendimiento que ofrece PS5 Pro, la ausencia de un reproductor de discos, la falta de soporte vertical y el incremento en el precio han sido considerados por muchos como inconvenientes que restan valor a esta nueva consola.

Es decir:

Con un precio de 799€ en Europa y una oferta de juegos optimizados, PS5 Pro se presenta como una opción muy atractiva para aquellos que buscan una experiencia de juego mejorada, con avances en rendimiento y gráficos en comparación con PS5 original. La clave estará en cómo los desarrolladores sean capaces de aprovechar las características vitaminadas de la variante Pro para crear experiencias de juego innovadoras y envolventes que justifiquen la inversión. Sin embargo, su precio, los cambios en el diseño, que implican la eliminación del reproductor de discos y la ausencia del soporte vertical en el conjunto de venta, han suscitado quejas entre algunos jugadores.