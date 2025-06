Xiaomi y Leica firman el mejor móvil Android compacto del momento: no hay rival para él y está de oferta

Voy a ser muy sincera contigo: no todo el mundo necesita un móvil así. Pero, si has llegado hasta aquí, probablemente sepas porque el móvil del que te voy a hablar no es un modelo cualquiera. Se trata de un móvil que no busca competir en la gama alta, sino liderarla. Y está claro que, con él, Xiaomi está yendo a por todas.

El Xiaomi 15 Ultra es el móvil indicado si estás buscando lo mejor del mercado en todos los aspectos, pero especialmente en la fotografía. Y es que la colaboración con Leica que vuelve a firmar este dispositivo es una clarísima declaración de intenciones que te puedo asegurar que marca la diferencia.

El Xiaomi 15 Ultra no podría apuntar más alto de lo que ya lo hace

En cuanto lo ves, ya sabes que no es un móvil cualquiera. De ahí que tenga un marco de titanio, un material que está reservado solo para los móviles más exclusivos del mercado. Le acompaña una trasera en cuero vegano especialmente resistente y un módulo de cámaras grande, tan grande como lo que esconde debajo. Además, su certificación IP68 lo presenta como un móvil resistente al agua, al polvo, a la arena... Algo que, especialmente en esta época de año, aporta un plus de tranquilidad.

Hablemos ahora de su joya de la corona, ese maravilloso módulo de cámaras firmado por Leica. Una vez más, Xiaomi ha invertido en sensores de primer nivel, lentes de calidad profesional y una experiencia fotográfica trabajada, desde la óptica hasta el color. El resultado son unas fotos con identidad y calidad excepcional. ¿Los culpables? Una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor de 1", capaz de recoger una gran cantidad de luz, y con una apertura variable. También un teleobjetivo de 200 megapíxeles, que sería equivalente a un 100 mm, otro teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 50. El toque de Leica se nota de principio a fin, ya que busca una experiencia fotográfica pensada para fotógrafos reales. Incluso tienes la opción de comprar el kit de fotografía de este móvil para sacarle todavía más partido a su cámara.

Para ofrecer un rendimiento excelente, el Xiaomi 15 Ultra monta un procesador Snapdragon 8 Elite con el que podrás hacer de todo, por exigente que sea la tarea que tienes en mente. Es el mejor procesador de Android que hay en el mercado, y viene acompañado por 16 GB de RAM para que la multitarea sea un paseo, y por 512 GB de almacenamiento interno, para que puedas guardar en él todas las fotos que hayas, que serán muchas.

Todo lo que hagas, lo verás en su pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas que cuenta con una resolución WQHD+, que es una locura. Cuando analizamos este móvil ya vimos que era la mejor pantalla de su gama y que viene acompañada por una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3200 nits. En este panel, todo se ve nítido, fluido y brillante.

También sorprende por su batería de 5410 mAh, que le hacen estar por encima de la media y se nota en una mejor autonomía. Sin duda, lo tiene todo de su parte para convertirse en el mejor Android del mercado, y lo demuestra en cada uno de sus aspectos. Así que si buscas un móvil que marque la diferencia y que ofrezca una experiencia fotográfica que no habíamos visto hasta ahora, el Xiaomi 15 Ultra puede ser lo que tengas en mente. Piensa que, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, este móvil tiene un precio oficial de 1499 euros, así que ahora te puedes ahorrar 400 euros en su compra.

Xiaomi 15: una alternativa más asequible

Quizá el Xiaomi 15 Ultra te esté llevando la vida, y no me extraña nada, pero no pensabas gastarte tanto en tu nuevo móvil. Si es así, me gustaría hablarte de una alternativa interesante, y es el Xiaomi 15, sin apellidos, que podemos comprar en Amazon por 765 euros. Vuelve a ser una excelente rebajada ya que, según la tienda de Xiaomi, tiene un precio oficial de 1099 euros. Hablamos de ahorrarnos 334 euros en un móvil más asequible que su hermano mayor pero que, igualmente, tampoco dejará indiferente a nadie.

Es verdad que en este caso no hablamos de un sistema fotográfico tan profesional, pero también está firmado por Leica. Es un móvil más compacto y cómodo de manejar gracias a su pantalla de 6,36" y sigue ofreciendo un excelente rendimiento al montar el Snapdragon 8 Elite. Si quieres probar la experiencia de gama alta de Xiaomi y su colaboración con Leica pero por un precio bastante por debajo de los mil euros, el Xiaomi 15, sin apellidos, puede ser mejor opción para ti.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.