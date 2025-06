Xiaomi y Leica lo han vuelto a hacer: este móvil lo tiene todo y cuesta menos de lo que imaginas

Es verdad que, a veces, menos es más. Digo esto porque hay móviles con apellido Pro, Plus, Pro Plus y cuantas combinaciones sean posibles, pero también hay otros que ofrecen lo que necesitas sin necesidad de apellidos compuestos. Me refiero a una experiencia de gama alta, pero sin inflar el precio. Y ahí es donde entra mi fabricante favorito: Xiaomi. Concretamente, el móvil que he encontrado hoy de oferta en AliExpress.

Se trata del Xiaomi 14T, un móvil que no me canso de recomendar por ser una de las propuestas más equilibradas de la marca. Como te decía, ahora lo podemos comprar con una rebaja notable en AliExpress, donde se queda a 339,99 euros. Es un precio muy por debajo de su precio oficial de 649,99 euros, que es el que marca en la tienda de Xiaomi, y se puede traducir en un descuento de 310 euros, que es mucho dinero. También te diré que en Amazon también está rebajado y se queda en 352 euros, otro muy buen precio. Independientemente de dónde decidas comprarlo, te llevarás a casa uno de los móviles más equilibrados del mercado, así que te lo voy a contar todo acerca de él.

310 euros de descuento en el Xiaomi 14T: el equilibrio hecho smartphone

Desde la primera vez que lo enciendes, y te lo puedo decir porque lo he tenido en la mano, sorprende su panel. Se trata de una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que nos ofrece una resolución 1,5K y una increíble tasa de refresco de hasta 144 Hz, que no es habitual encontrar en móviles. Se combina con un pico de brillo de 4000 nits y es compatible con HDR10+ y Dolby Vision así que todo lo que veas en ella tendrá una excelente calidad de imagen, con un buen color y un contraste espectacular.

Bajó el capó del Xiaomi 14T se esconde un procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra, uno de los chips más equilibrados del momento, como no podía ser de otra manera. Es algo que se nota en su eficiencia porque consume muy poco y rinde mucho, incluso si lo vas a utilizar para tareas de edición o apps potentes. Viene acompañado por 12 GB de RAM para ofrecer agilidad en la multitarea, y por 256 GB de almacenamiento para que tengas espacio suficiente para todo lo que quieras guardar en él.

Pero, más allá de todo esto, lo que da sentido a este modelo es su apartado fotográfico, ya que Xiaomi ha vuelto a trabajar mano a mano con Leica, y eso se nota desde el primer disparo. Cuenta con una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un teleobjetivo, también de 50 megapíxeles, ideal para retratos, y un ultra gran angular de 12 megapíxeles del que podrás echar mano al fotografiar paisajes. El resultado serán fotos limpias, con un gran rango dinámico y un excelente tratamiento del color, una firma Leica reconocible. También graba vídeo en 4K y tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles.

La batería de este móvil es de 5000 mAh, la cifra estándar hoy en día. Pero, como te decía antes, aquí se gestiona muy bien gracias a la eficiencia de su chip, que te permitirá conseguir un día y medio de autonomía sin problema. Y su carga rápida de 67 W te devolverá una carga completa en 40 minutos aproximadamente. Como conclusión podemos decir que ofrece una experiencia de gama alta pero sin pagar ese sobreprecio que suelen traer asociado, especialmente ahora que podemos comprar este móvil con 310 euros de descuento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.