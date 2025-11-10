La OPPOrtunidad más inteligente del mes: Reno13 con IA de Google y más de 100 euros de descuento

Pocas veces un móvil de gama media logra reunir tanto equilibrio entre innovación, diseño y precio como el OPPO Reno13 5G, que acaba de caer a 241,65€ en AliExpress (antes 379€). Es un modelo con aspiraciones serias: pantalla AMOLED de 120Hz, cámaras de 50MP, procesador MediaTek Dimensity 8350 y, sobre todo, la integración de inteligencia artificial de Google Gemini, algo que marca la diferencia frente a la competencia.

Un móvil pensado para aprovechar la IA en el día a día

El Reno13 no solo presume de potencia, también de cerebro. Gracias a su compatibilidad con Google Gemini, el asistente AI de la compañía, puede resumir textos, responder correos o incluso editar fotos y vídeos automáticamente desde la galería. A eso se suma la nueva función AI LivePhoto, que convierte cualquier imagen estática en una escena con movimiento y profundidad, y el AI Editor, capaz de eliminar objetos o mejorar retratos con resultados sorprendentemente naturales. No hace falta ser experto en edición: la IA lo hace todo con un toque.

En definitiva, es un teléfono diseñado para usuarios que buscan un móvil que trabaje por ellos, desde la productividad hasta el contenido creativo.

Rendimiento fluido y batería que aguanta el ritmo

El MediaTek Dimensity 8350, fabricado en 4nm, permite que el Reno13 se mueva con soltura incluso con apps exigentes o juegos 3D. Sus 12GB de RAM LPDDR5X y los 256GB de almacenamiento UFS 3.1 hacen que abrir, editar o cambiar entre aplicaciones sea prácticamente instantáneo.

La batería de 5600mAh, con carga rápida SUPERVOOC de 67W, es otro punto fuerte: aguanta fácilmente más de un día y medio de uso real, y en apenas 30 minutos puede recargarse casi por completo. Ideal para quienes pasan muchas horas fuera de casa.

Diseño premium y cámaras con nivel profesional

El diseño sigue la línea elegante y minimalista de OPPO, con un grosor de solo 7,2mm y resistencia IP69 al agua y al polvo (sí, puedes mojarlo sin miedo). La pantalla AMOLED flexible de 6,59 pulgadas ofrece 120Hz de refresco adaptativo y hasta 1200 nits de brillo, perfecta para ver contenido incluso bajo el sol. En el apartado fotográfico, el conjunto triple de 50MP + 8MP + 2MP ofrece resultados nítidos y equilibrados, mientras que la cámara frontal de 50MP graba incluso en 4K a 60 fps, una rareza en móviles de este rango.

El OPPO Reno13 5G demuestra que la inteligencia artificial no es exclusiva de los móviles de 1000€. Por poco más de 240€, ofrece un diseño cuidado, un rendimiento sólido y funciones AI realmente útiles que mejoran la experiencia diaria. Una compra redonda para quienes buscan tecnología actual sin romper el presupuesto.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.