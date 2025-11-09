Ni taller ni instalación: este monitor añade CarPlay inalámbrico a tu coche por 40 euros

Si tu coche no tiene pantalla o te cansaste de los cables colgando cada vez que usas el GPS, este invento te va a encantar. Se trata de un monitor multimedia universal de 10,26 pulgadas que convierte cualquier coche en uno con CarPlay y Android Auto inalámbricos, sin pasar por el taller ni gastar cientos de euros en una instalación profesional. Lo conectas, lo emparejas por Bluetooth y WiFi, y listo. Y lo mejor: ahora mismo cuesta 38,23€ en AliExpress, un precio ridículo para lo que ofrece.

CarPlay y Android Auto sin cables ni complicaciones

Reproductor CarPlay y Android Auto Google Google

La magia de este monitor está en su instalación plug & play. En lugar de desmontar el salpicadero o cambiar la radio original, basta con enchufarlo al mechero del coche o al puerto USB y fijarlo en el salpicadero o sobre el retrovisor. En menos de cinco minutos lo tienes funcionando. Una vez encendido, se conecta automáticamente al iPhone o móvil Android mediante Bluetooth y WiFi. Si tienes un iPhone, podrás usar CarPlay inalámbrico, con acceso por voz a Siri, navegación en Google Maps o Apple Maps, música en Spotify y lectura de mensajes. Si usas Android, Android Auto te ofrece lo mismo: Google Assistant, Waze, YouTube Music o cualquier app compatible, sin tocar el móvil.

Y como incluye altavoces integrados, salida AUX y conexión Bluetooth, puedes elegir si el sonido va por el sistema de audio del coche o directamente desde la pantalla. Ideal para coches antiguos sin Bluetooth o sin radio moderna.

Una mejora real sin pasar por el taller

El monitor tiene una pantalla HD de 10,26 pulgadas, visible incluso con luz diurna, y un diseño discreto que se adapta bien a la mayoría de interiores. Además, guarda la conexión del móvil, así que no tendrás que emparejarlo cada vez: subes al coche, arranca y CarPlay aparece solo.

Por menos de 40 euros, es una solución perfecta para quienes quieren actualizar su coche sin gastar un dineral ni complicarse con cables o talleres. Una de esas mejoras que realmente cambian la experiencia de conducción… y por una fracción del precio de una pantalla original.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.