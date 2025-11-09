El móvil de gama media con mejor batería vuelve a estar rebajado: POCO lo hace posible

Con tantos móviles que prometen “autonomía para todo el día” y se quedan cortos, el POCO X7 Pro se ha ganado una reputación sólida: es uno de los pocos gama media que cumple lo que promete. Su enorme batería de 6000 mAh, junto con la carga rápida HyperCharge de 90 W, lo han convertido en el favorito de quienes pasan muchas horas fuera de casa. Y ahora, con un precio de 252€ en AliExpress (antes 376,74€), vuelve a colocarse entre las mejores compras del año para quienes buscan rendimiento real sin pagar el precio de un flagship.

Una batería que marca la diferencia

POCO X7 Pro Xiaomi

La autonomía es el punto más fuerte del POCO X7 Pro, y no solo por los 6000 mAh. La optimización del chip Dimensity 8400-Ultra, fabricado en 4 nm, hace que el consumo sea mucho más eficiente. En uso real, eso se traduce en dos días completos de uso mixto (redes sociales, cámara, vídeo y navegación GPS) sin tener que buscar un enchufe.

Y cuando por fin lo necesitas, los 90 W de carga rápida devuelven el 100 % en poco más de media hora. Es el tipo de móvil que te permite salir con el 20 % de batería y, mientras te vistes, tenerlo listo para todo el día.

Potencia y pantalla al nivel de los grandes

El X7 Pro no solo vive de su batería. Su pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas ofrece una frecuencia de 120 Hz y resolución 1,5K, ideal tanto para jugar como para disfrutar de series o vídeos con una nitidez que sorprende en este rango de precio.

Bajo el capó, el Dimensity 8400-Ultra (sí, el mismo procesador que llevan algunos móviles premium) permite ejecutar cualquier app sin esfuerzo, mientras que sus versiones de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS aseguran fluidez total incluso con multitarea intensa.

En el apartado fotográfico, POCO ha optado por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), acompañado de un ultra gran angular de 8 MP. No es un móvil “de fotógrafo”, pero sus resultados en escenas con poca luz o en movimiento son más que decentes para su precio.

Además, la resistencia IP68, el NFC, los altavoces estéreo y el HyperOS 2 basado en Android completan un conjunto que no deja nada fuera.

En definitiva, el POCO X7 Pro demuestra que no hay que gastar más de 250 euros para tener un móvil duradero, rápido y bien equipado. Su equilibrio entre potencia, autonomía y prestaciones lo convierte en una de las apuestas más seguras antes del Black Friday.

