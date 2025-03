Pensé que nunca dejaría Spotify… hasta que probé esto y me di cuenta de lo que me estaba perdiendo

He usado Spotify durante años. Me sabía de memoria mis playlists favoritas, aprovechaba sus recomendaciones y, aunque alguna que otra vez me fastidiaba el algoritmo, nunca me había planteado cambiar. ¿Para qué? Si ya conocía cómo funcionaba todo y me servía, ¿por qué probar algo nuevo?

Hasta que vi que Amazon Music Unlimited ofrece 3 meses gratis. Tres meses sin pagar nada. Me dije: "Bueno, lo pruebo, lo dejo sonar de fondo y si no me convence, lo cancelo antes de que me cobren".

Lo que no esperaba era que, días después, me daría cuenta de que llevaba años pagando por menos.

Amazon Music Unlimited vs. Spotify: el duelo definitivo

La calidad de sonido importa (y hasta ahora no lo sabía)

Siempre había escuchado mi música en Spotify sin problema. Pero la primera vez que reproduje una canción en Amazon Music Unlimited en calidad Ultra HD, sentí algo raro. Como si la música tuviera más cuerpo. Más profundidad.

Al principio pensé que era sugestión, pero luego fui a Spotify y puse la misma canción. Y ahí lo noté de verdad: le faltaba algo. Spotify Premium ofrece hasta 320 kbps, lo que suena bien, pero Amazon Music Unlimited tiene audio HD, Ultra HD y hasta sonido espacial con Dolby Atmos. No soy ingeniero de sonido, pero mis oídos no mienten.

Si alguna vez has escuchado un disco en vinilo y luego en MP3, entenderás de qué hablo. La diferencia está ahí. Y ahora que la noté, ya no puedo volver atrás.

Catálogo: la misma música, pero con un extra

En teoría, tanto Spotify como Amazon Music Unlimited tienen más de 100 millones de canciones. No esperaba que hubiera ninguna diferencia. Pero, para mi sorpresa, en Amazon encontré algunas versiones exclusivas y rarezas que en Spotify simplemente no están.

Otra cosa que me gustó es que los podcasts no tienen anuncios. En Spotify, aunque seas Premium, algunos programas te meten publicidad. En Amazon Music Unlimited, no. Escuchar un podcast sin interrupciones es un lujo al que me acostumbré rápido.

Alexa lo cambia todo

Hasta ahora, no había pensado mucho en lo cómodo que podía ser tener mi música integrada con Alexa. Con Spotify ya había probado pedirle que pusiera canciones en el altavoz, pero a veces fallaba o me ponía versiones raras.

Con Amazon Music Unlimited, todo va mucho más fluido. Le digo "Alexa, pon música relajante", y me clava una playlist perfecta sin que tenga que buscar nada. Si tienes un Echo o cualquier dispositivo de Amazon, es un cambio que se nota.

El precio es el mismo, pero Amazon te deja probarlo gratis

Aquí viene la clave: Amazon Music Unlimited cuesta lo mismo que Spotify Premium (10,99 €/mes).

La diferencia es que, con esta promoción, puedes probar 3 meses gratis si tienes Prime, o 2 meses gratis si no lo tienes. Cero euros. Cero compromiso.

Cuando algo cuesta lo mismo pero te da más, la decisión se vuelve obvia.

¿Me quedo con Amazon Music Unlimited?

Antes de probarlo, pensaba que todas las plataformas de streaming eran iguales. Ahora sé que hay diferencias que realmente se notan.

Con Amazon Music Unlimited tengo mejor calidad de sonido, podcasts sin anuncios, integración con Alexa y las mismas canciones que en Spotify. Pero lo que terminó de convencerme fue la promoción de 3 meses gratis.

Probarlo sin pagar nada y descubrir que suena mejor que Spotify fue todo lo que necesité. Y ahora que lo sé, no veo razón para volver atrás.

Si has estado con Spotify toda la vida sin cuestionarlo, te reto a que hagas la prueba. Quizás descubras, como yo, que hay algo mejor.

