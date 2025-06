Los mejores préstamos personales en 2025: comparativa rápida y sencilla

Financiar una reforma, pagar un curso, comprar un coche o simplemente llegar a fin de mes. Los préstamos personales pueden ser una herramienta útil, pero mal elegidos se convierten en una carga innecesaria. Por eso, en un año como 2025, con los tipos de interés estabilizados, pero aún elevados, conviene afinar al máximo antes de decidir.

Hoy no faltan alternativas: bancos tradicionales, fintechs, brokers o líneas de crédito tipo revolving. La clave está en comparar con sentido, entender bien el coste real (no solo la cuota) y elegir en función de tu situación personal: ¿necesitas mucho dinero o solo una cantidad pequeña? ¿Puedes devolverlo rápido o necesitas más plazo? ¿Te interesa una financiación puntual o disponer de un crédito recurrente?

En esta guía analizamos tres de las opciones más accesibles ahora mismo para pedir un préstamo personal online, cada una con su enfoque y condiciones particulares.

Mejores préstamos personales en 2025

Cetelem: financiación de hasta 60.000 € con amplios plazos y sin cambiar de banco

Cetelem permite solicitar entre 6.000 € y 60.000 €, con plazos de amortización que van desde 48 hasta 96 meses. El tipo de interés parte del 6,99 % TIN (7,96 % TAE), aunque varía según el importe, el plazo y el destino del préstamo. La comisión de formalización es del 2,5 %, pagadera al contado, y no requiere domiciliar nómina ni abrir una nueva cuenta.

Es una opción especialmente interesante si buscas una financiación elevada para proyectos grandes como una reforma, un coche o reunificar deudas, sin tener que vincular productos adicionales. El proceso es 100 % online y la respuesta llega en minutos.

A destacar:

Importes elevados y plazos amplios (hasta 8 años)

No es necesario cambiar de banco

Buena opción para reunificar deudas

A tener en cuenta:

Comisión de apertura del 2,5 %

Tipos más altos si pides menos de 10.000 €

MyKredit: minicréditos rápidos y sin papeleos, incluso si necesitas el dinero hoy

Si necesitas una cantidad pequeña de forma urgente, MyKredit ofrece minicréditos desde 100 € hasta 600 € (hasta 2.500 € para clientes recurrentes) a devolver entre 2 y 4 cuotas. La aprobación es prácticamente inmediata y el dinero llega a la cuenta en minutos. Es posible pagar por anticipado para reducir intereses y evitar cargos extra.

Eso sí, los intereses son elevados (TAE desde 636 % hasta 2.932 % en función del importe y plazo), por lo que solo es recomendable para casos puntuales y muy justificados, como un gasto imprevisto o una urgencia de liquidez. Si te encuentras en una situación así, puedes consultar también otras formas de conseguir dinero rápido sin comisiones en nuestro artículo sobre créditos de 300 € urgentes.

A destacar:

Aprobación en minutos y sin papeleo

No requiere nómina ni aval

Posibilidad de devolución anticipada sin penalización

A tener en cuenta:

Intereses muy elevados si no se devuelve rápido

Solo recomendable para casos urgentes y montos pequeños

Plazo: línea de crédito flexible hasta 5.000 € con modalidad revolving

Plazo funciona como una tarjeta con línea de crédito de hasta 5.000 €, que puedes utilizar para compras o transferencias a tu cuenta. Su principal ventaja es la flexibilidad, ya que puedes usar solo lo que necesites y devolverlo a tu ritmo, aunque se trata de un producto tipo revolving, con un TIN del 22,12 % y una TAE del 24,51 %.

Es adecuado para quienes valoran disponer de una línea de crédito recurrente para imprevistos o compras aplazadas, siempre que se utilice con responsabilidad y se controle bien el coste total.

A destacar:

Disponibilidad permanente de crédito

Solicitud online sin papeleo

Se puede usar como tarjeta de crédito

A tener en cuenta:

TAE alta al tratarse de un crédito revolving

Riesgo de endeudamiento si no se amortiza rápido

¿Qué préstamo elegir según tu perfil?

Para importes altos y pagos mensuales bajos: Cetelem ofrece condiciones competitivas y flexibilidad sin cambiar de banco.

Cetelem ofrece condiciones competitivas y flexibilidad sin cambiar de banco. Para necesidades puntuales y urgentes: MyKredit destaca por su inmediatez y simplicidad, pero con costes elevados.

MyKredit destaca por su inmediatez y simplicidad, pero con costes elevados. Para tener un colchón de crédito disponible: Plazo puede ser útil si controlas bien tu capacidad de pago mensual.

Si te interesa conocer más alternativas rápidas y sin papeleo, puedes consultar nuestra comparativa actualizada de préstamos urgentes online sin comisiones.

Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo

Antes de lanzarte a contratar un préstamo personal, es clave que tomes unos minutos para revisar tu situación real y entender bien qué estás firmando. Estos son los aspectos más importantes:

1. Evalúa tu capacidad de pago mensual

No te fijes solo en la cantidad que te conceden o en lo que necesitas. Haz un cálculo realista de cuánto puedes devolver cada mes sin poner en riesgo tus finanzas. Si vas justo, mejor alargar el plazo aunque pagues algo más de intereses. Una buena regla es que todas tus deudas (hipoteca, préstamos, tarjetas) no supongan más del 35 % de tus ingresos netos.

2. Compara siempre el coste total, no solo la cuota

El TIN (tipo de interés nominal) no refleja el coste real del préstamo. Para saber cuánto vas a pagar de verdad, mira la TAE (Tasa Anual Equivalente), que incluye comisiones y gastos asociados. Además, revisa si hay comisión de apertura, si se cobra por amortización anticipada y qué pasa si devuelves el dinero antes de tiempo.

3. Elige el plazo según el uso del dinero

No tiene sentido pedir un préstamo a 5 años para financiar un viaje o un móvil. Lo ideal es que el plazo de devolución esté alineado con la vida útil del bien que financias. Por ejemplo:

Para un coche: entre 3 y 6 años

Para estudios o máster: 2 a 4 años

Para un gasto puntual: mejor menos de 12 meses

4. No aceptes condiciones poco claras

Cuidado con las letras pequeñas, los préstamos que esconden seguros obligatorios o los que no explican con claridad el calendario de pagos. Si tienes dudas o no entiendes algo, no firmes. Tienes derecho a recibir toda la información antes de contratar.

5. Revisa tu historial crediticio

Aunque no estés en ASNEF, puedes consultar gratis tus datos en ficheros como Equifax. A veces hay errores o deudas ya pagadas que siguen apareciendo. Corregirlo puede mejorar tus condiciones.

6. Valora si necesitas todo el dinero

En ocasiones pedimos más “por si acaso”. Pero recuerda que cuanto más importe, más intereses pagarás. Ajusta la solicitud a lo estrictamente necesario.

Preguntas frecuentes sobre préstamos personales en 2025

¿Qué TAE es aceptable en 2025 para un préstamo online?

Una TAE inferior al 10 % se considera razonable para préstamos personales sin vinculación. Por debajo del 8 % es excelente. Si la TAE supera el 15 %, conviene revisarlo con más detalle.

¿Puedo pedir un préstamo si tengo ASNEF?

Sí, aunque no todas las entidades lo permiten. En nuestra guía sobre préstamos estando en ASNEF explicamos qué opciones reales hay en el mercado actual.

¿Me obligan a contratar seguros o productos extra?

Los préstamos personales online como los de Cetelem o Plazo no requieren contratar seguros ni vinculación, pero algunos bancos tradicionales sí lo exigen para mejorar las condiciones. Lee bien los detalles.

¿Es mejor amortizar antes o esperar al final?

Si puedes devolver parte del préstamo antes de tiempo, te ahorrarás intereses. Eso sí, asegúrate de que no haya penalización por amortización anticipada, algo cada vez menos frecuente en 2025.

¿Cómo afecta un préstamo a mi puntuación crediticia?

Si pagas puntualmente, puede mejorar tu historial. Pero si te retrasas o impagas, afectará negativamente y complicará futuras solicitudes de financiación.

¿Y si no necesito tanto? Otras alternativas útiles

Si lo que necesitas es una cantidad más modesta (menos de 1.000 €), puede que no te compense firmar un préstamo personal tradicional. En esos casos, conviene valorar alternativas como:

Tarjetas de crédito sin intereses durante los primeros meses

Líneas de crédito con pago flexible como Plazo (si las gestionas bien)

Préstamos rápidos sin papeleo para imprevistos, como los de MyKredit (aunque con más coste)

Y si estás buscando ahorrar intereses, te puede interesar nuestra comparativa de cuentas remuneradas en 2025, que te ayudan a generar rentabilidad sin asumir riesgos.

Conclusión: un buen préstamo no se nota, uno malo pesa

Pedir un préstamo personal no tiene por qué ser un problema si eliges bien. La clave está en entender para qué lo necesitas, cuánto puedes pagar y qué condiciones estás aceptando.

Hoy en día, gracias a la competencia entre entidades y a los procesos 100 % digitales, es más fácil que nunca comparar y contratar online sin moverte de casa. Pero también es más fácil equivocarse por prisas o por no leer la letra pequeña.

Recuerda: un préstamo debería ayudarte a avanzar, no a endeudarte más. Si después de comparar te surgen dudas, es mejor esperar un poco antes de comprometer tu dinero. Y si tienes clara tu necesidad, dedica unos minutos a elegir bien: puede suponerte cientos o incluso miles de euros de diferencia a largo plazo.

