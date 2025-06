¿Cómo pedir un préstamo si estás en ASNEF? Guía práctica para 2025

Aparecer en ficheros de morosidad como ASNEF o RAI complica, pero no impide, el acceso a financiación. Cada vez más personas con deudas pendientes buscan soluciones para hacer frente a imprevistos o proyectos personales sin renunciar a opciones legales y seguras. La clave está en conocer bien qué entidades ofrecen préstamos con ASNEF, qué requisitos piden y qué riesgos reales hay detrás de cada alternativa.

A lo largo del artículo, te explicamos cómo funciona este tipo de financiación, qué entidades aceptan usuarios en ASNEF y cuáles son las mejores condiciones disponibles hoy en día. Y si buscas soluciones más concretas, también puedes consultar opciones como los préstamos fáciles sin papeleos o los créditos rápidos sin ingresos demostrables, muy demandados por quienes no pueden justificar una nómina.

Sea cual sea tu situación, aquí encontrarás una comparativa realista y actualizada con las mejores opciones disponibles en 2025 para conseguir un préstamo con ASNEF de forma rápida, segura y adaptada a tu perfil.

Mejores préstamos online para personas con ASNEF

Tabla de Entidades Financieras

Entidad Importe Más info 🥇 Creditio 1.000€ – 50.000€ Ver oferta 🥈 Crezu 100€ – 10.000€ Ver oferta 🥉 Prestalo 100€ – 60.000€ Ver oferta

Antes de recurrir a soluciones más arriesgadas, es recomendable explorar las plataformas que analizan tu perfil y te conectan con entidades que aceptan morosos. Aquí comparamos tres de las más fiables.

Además, si solo necesitas una cantidad pequeña y urgente, puede que te convenga revisar alternativas como los préstamos de 300 euros al instante o incluso los minicréditos de 50 euros, que se aprueban en minutos y no suelen exigir historial limpio.

Creditio: préstamos desde 1.000 € para cualquier finalidad y sin cambiar de banco

Creditio Creditio Creditio

Creditio funciona como un intermediario que estudia tu perfil y te propone ofertas de financiación adaptadas, incluso si estás en ASNEF. Su principal ventaja es que trabaja con entidades que no exigen cambiar de banco ni contratar productos vinculados. Puedes solicitar entre 1.000 y 50.000 € con un TAE que parte del 7%, y devolverlo en plazos de hasta 8 años.

Creditio analiza tus datos y, si cumples los requisitos mínimos (edad, ingresos regulares y residencia en España), puedes recibir una oferta preaprobada en cuestión de minutos. El proceso es 100% online y no tiene coste.

Ventajas:

TAE competitiva desde 7%

Hasta 50.000 € y plazos largos

Sin comisiones ni seguros vinculados

Acepta ASNEF con ingresos estables

Inconvenientes:

No todas las ofertas son inmediatas

Requiere justificar ingresos

Crezu: financiación rápida con alta tasa de aprobación, incluso con deudas

Crezu Crezu Crezu

Crezu es una plataforma de comparación de préstamos que destaca por su rapidez y por su flexibilidad con usuarios en ficheros de morosidad. A través de un único formulario, puedes acceder a ofertas de hasta 10.000 € adaptadas a tu perfil, con una tasa de aprobación del 94%.

Aunque los plazos son cortos (entre 60 y 90 días) y las condiciones finales dependen de cada entidad, Crezu ofrece una alternativa real para quienes necesitan dinero urgente y no pueden acceder a la banca tradicional.

Ventajas:

Solicitud rápida y sin compromiso

Alta tasa de aprobación (94%)

Primer crédito sin intereses en algunos casos

Admite ASNEF

Inconvenientes:

Plazos cortos de devolución (máx. 90 días)

Intereses más elevados en algunos perfiles

No conoces las condiciones exactas hasta el final

Prestalo: hasta 60.000 € con opciones para morosos y sin nómina

Prestalo Prestalo Prestalo

Prestalo es un comparador de préstamos personales con sede en España que trabaja con más de 20 entidades distintas, muchas de las cuales aceptan usuarios en ASNEF o sin ingresos fijos. Permite solicitar desde 1.000 € hasta 60.000 €, con plazos entre 3 y 96 meses, y un TAE desde el 4,02%.

Es una de las plataformas más completas para usuarios con situaciones financieras diversas. Pregunta específicamente si estás en ASNEF para mostrarte solo entidades compatibles. El proceso es gratuito y 100% digital.

Ventajas:

Hasta 60.000 € con ASNEF

TAE desde 4,02% (según entidad)

Sin compromiso de contratación

Asistencia por teléfono o WhatsApp

Inconvenientes:

No otorga el préstamo, solo redirige

Algunas ofertas requieren verificación bancaria automatizada

Préstamos con tu coche como aval: solución rápida, pero con matices

Si ninguna entidad te aprueba financiación por tu historial, hay una alternativa que suele funcionar: usar tu coche como garantía. Estas opciones permiten conseguir dinero aunque estés en ASNEF, pero implican riesgos importantes que debes valorar.

Tabla de Entidades Financieras

Empresa Ideal para... Más info 🥇 CarBack Personas sin nómina o con ASNEF Ver oferta 🥈 Cash4Car Casos de urgencia extrema y sin alternativas Ver oferta 🥉 Ibancar Personas con ingresos regulares y estabilidad Ver oferta

Carback: sin nómina ni papeles, pero pierdes la titularidad del coche

Carback Carback Carback

Carback ofrece liquidez inmediata mediante una venta temporal del vehículo, que el usuario puede seguir utilizando si paga una cuota mensual de alquiler. No revisan ASNEF ni exigen ingresos, lo que la convierte en una alternativa válida en situaciones muy delicadas.

Ventajas:

Hasta 10.000 €

No necesitas justificar ingresos

Proceso muy rápido

Inconvenientes:

Cambio de titularidad del coche

Cuotas de alquiler que no amortizan el préstamo

Riesgo alto de perder el vehículo

Cash4Car: opción extrema para perfiles de riesgo muy alto

Cash4Car Cash4Car Cash4Car

Cash4Car también funciona como una venta con opción de recompra, pero con condiciones más estrictas: el coche cambia de titular desde el inicio, debes contratar un seguro específico y pagar alquiler mensual. Aceptan incluso usuarios en RAI o CIRBE.

Ventajas:

Aceptan perfiles con historial muy negativo

Dinero en menos de 24 horas

Puedes seguir usando el coche

Inconvenientes:

Cambio inmediato de titularidad

Requiere firma ante notario

Costes adicionales por alquiler y seguro

Ibancar: la opción más segura si quieres conservar la titularidad de tu coche

Ibancar Ibancar Ibancar

Ibancar permite obtener hasta el 70% del valor de tu coche sin transferir la titularidad. El préstamo se formaliza online y sin notarios, y puedes devolverlo en hasta 36 meses. Es una de las opciones más recomendables si tienes ingresos demostrables (mínimo 600 €/mes) y no quieres perder tu vehículo.

Ventajas:

El coche sigue siendo tuyo

No hay alquiler ni comisiones ocultas

Incluye servicios como revisión anual

Acepta ASNEF

Inconvenientes:

Requiere ingresos estables

Importe máximo: 6.000 €

Cobra comisión por amortización anticipada

¿Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo con ASNEF?

Solicitar un préstamo cuando estás en ASNEF requiere especial precaución. No todas las ofertas que parecen atractivas lo son realmente. Aquí algunos consejos clave:

Evita intermediarios sin regulación: Asegúrate de que la empresa esté registrada en el Banco de España o la CNMV.

Asegúrate de que la empresa esté registrada en el Banco de España o la CNMV. Lee siempre la letra pequeña: Intereses, comisiones y consecuencias de impago deben estar claras antes de firmar.

Intereses, comisiones y consecuencias de impago deben estar claras antes de firmar. Valora si puedes esperar: Si no es urgente, intenta primero salir de ASNEF antes de asumir más deuda.

Si no es urgente, intenta primero salir de ASNEF antes de asumir más deuda. Compara entre varias ofertas: Cada entidad tiene criterios distintos. No te quedes con la primera opción.

Preguntas frecuentes sobre préstamos con ASNEF

¿Qué es ASNEF y por qué aparece mi nombre?

ASNEF es un fichero de morosos donde se inscriben personas que tienen deudas pendientes con empresas o entidades financieras. Puedes estar en ASNEF por una factura impagada, aunque sea de pequeño importe.

¿Puedo pedir un préstamo con ASNEF?

Sí, pero solo algunas entidades lo permiten. Suelen ser plataformas especializadas o empresas que aceptan garantías, como tu coche.

¿Qué pasa si no pago un préstamo con ASNEF?

Puedes agravar tu situación financiera, entrar en más registros de morosidad y ver bloqueadas futuras opciones de financiación. Es fundamental valorar tu capacidad real de devolución.

¿Es legal pedir un préstamo usando el coche como aval?

Sí, siempre que se formalice mediante contrato y no se incurra en prácticas abusivas. Algunas empresas exigen cambiar la titularidad, otras no. Lee bien las condiciones.

Pedir un préstamo con ASNEF es posible, pero exige más atención

Estar en ASNEF no te cierra todas las puertas, pero sí te obliga a moverte con más cuidado. La buena noticia es que hoy existen soluciones reales y legales para conseguir financiación incluso con deudas pendientes, sin caer en condiciones abusivas ni fraudes.

Los comparadores como Creditio, Prestalo o Crezu te permiten ahorrar tiempo y acceder a varias ofertas adaptadas a tu perfil, mientras que plataformas como Ibancar o Carback ofrecen alternativas con aval de coche si necesitas una cantidad mayor o no puedes justificar ingresos. Pero no todos los préstamos son iguales: analiza siempre la TAE real, evita comprometer más de lo que puedes pagar y desconfía de quien no sea transparente desde el primer minuto.

Y recuerda: si ahora no encuentras una opción viable, puede que lo mejor sea esperar, mejorar tu situación financiera o probar alternativas como los créditos más baratos sin comisiones, si tu objetivo es salir del sobreendeudamiento a medio plazo.

Porque más allá del dinero rápido, lo que realmente importa es tomar decisiones informadas y sostenibles. Y en eso, también podemos ayudarte.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.