Las mejores tarjetas de crédito de 2025 y cómo elegir la que mejor se adapta a ti

Aunque las tarjetas de crédito han estado tradicionalmente ligadas a comisiones, condiciones opacas o intereses elevados, lo cierto es que el mercado está cambiando. Nuevas entidades digitales y fintechs han entrado en juego con productos mucho más transparentes, sin comisiones de emisión ni mantenimiento, y con mayor control desde el móvil.

Eso sí, no todas ofrecen lo mismo. Algunas están pensadas para financiar compras puntuales; otras, para tener un respaldo sin coste fijo. En este artículo analizamos algunas de las mejores tarjetas que más recomendamos por su ausencia de comisiones, su flexibilidad de pago y su enfoque 100 % digital.

Si también estás valorando productos sin comisiones para guardar tu dinero, puedes consultar nuestra comparativa actualizada de mejores cuentas remuneradas sin costes, donde analizamos las que siguen ofreciendo intereses competitivos este mes.

Comparativa de las mejores tarjetas de crédito 2025

Tabla de Entidades Financieras

Entidad Rentabilidad Más info 1️⃣ Axi Card Hasta 1.000€ Más info 2️⃣ Plazo Credit Hasta 5.000€ Más info 3️⃣ Creditio Card Hasta 6.000€ Más info

Axi Card: Crédito flexible entre 300 € y 1.000 €, sin costes fijos ni vinculación

Axi Card Axi Axi

La tarjeta de crédito Axi Card es una opción digital pensada para quienes buscan un crédito modesto, sin costes de emisión ni mantenimiento. El límite de crédito disponible oscila entre 300 y 1.000 €, en función del perfil del solicitante.

Uno de sus puntos fuertes es la flexibilidad de pago: puedes elegir entre abonar el total del gasto a fin de mes (evitando intereses), pagar una cantidad personalizada o bien realizar el pago mínimo obligatorio (19 % del saldo adeudado). El interés aplicado es del 1,6425 % mensual (equivalente a aproximadamente un 21,5 % TAE), y solo se aplica sobre el importe utilizado si no se paga el total en plazo.

La solicitud es 100 % online y se resuelve en 24–48 horas. No exige cambiar de banco ni contratar productos adicionales. Está dirigida a mayores de 21 años que puedan demostrar ingresos regulares, incluyendo autónomos o personas con prestaciones.

Ventajas destacadas:

Sin comisiones por emisión ni mantenimiento

Flexibilidad real en los pagos mensuales

No se cobra nada si no se usa

Atención al cliente por email, chat y WhatsApp

Aspectos a tener en cuenta:

Límite de crédito limitado (hasta 1.000 €)

Intereses medios si no se paga a fin de mes

Pago mínimo del 19 % del saldo si no se abona la totalidad

Plazo Credit: Crédito flexible con hasta 5.000 € y devolución en compras

Plazo Credit Plazo Plazo

La tarjeta de crédito de Plazo ofrece una línea de crédito de hasta 5.000 €, sin comisiones de apertura ni de emisión. Funciona con un sistema de crédito revolving flexible, con cuotas ajustables según el uso y pagos automáticos entre el día 2 y 7 de cada mes.

El TAE puede llegar al 24,51 % en ejemplos representativos. Además, permite obtener hasta un 10 % de reembolso en compras con marcas asociadas desde su app, y ofrece un servicio adicional de asesoramiento médico, legal y veterinario.

Ventajas destacadas:

Hasta 5.000 € de crédito disponible

Sin comisiones fijas

Devoluciones en compras (hasta el 10 %)

Registro online en solo 10 minutos

Aspectos a valorar:

Pago tipo revolving por defecto

Intereses elevados en uso prolongado

Penalización por impago (30 €)

Creditio Card: crédito alto, sin comisiones y con aprobación rápida

Creditio Creditio Creditio

La tarjeta de crédito de Creditio Card está pensada para quienes priorizan la agilidad y la flexibilidad. Se puede solicitar 100% online, sin cambiar de banco, y ofrece un límite de crédito de hasta 6.000€, dependiendo del perfil del usuario. No tiene comisión de emisión ni de mantenimiento, lo que la convierte en una opción muy interesante para quienes necesitan financiación sin ataduras ni costes fijos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la TAE varía entre un 3% y un 36%, en función del análisis de riesgo crediticio. Por eso, aunque es fácil acceder a ella, el coste del crédito puede ser elevado si el solicitante no tiene un buen perfil financiero. No incluye seguros, ni programas de puntos ni otras ventajas extra, por lo que su atractivo está en la facilidad de acceso más que en los beneficios añadidos.

Ventajas destacadas:

Hasta 6.000 € de crédito

Sin comisiones anuales ni de emisión

No es necesario cambiar de banco

Solicitud sencilla, 100% digital

Atención al cliente 24/7

Aspectos a tener en cuenta:

Intereses altos en perfiles de riesgo (hasta 36% TAE)

No incluye seguros ni beneficios adicionales

No hay transparencia completa del emisor desde la web

¿Cómo elegir una tarjeta de crédito sin comisiones?

La ausencia de comisiones fijas es solo el punto de partida. Para valorar si una tarjeta realmente te conviene, debes fijarte en:

El tipo de pago: algunas cargan todo a fin de mes (0 % TAE si no aplazas), otras funcionan como crédito revolving (más peligroso si no lo controlas).

algunas cargan todo a fin de mes (0 % TAE si no aplazas), otras funcionan como crédito revolving (más peligroso si no lo controlas). El tipo de interés: si vas a aplazar compras, lo importante es el TAE. Puede ir del 3 % al 25 %, según el emisor.

si vas a aplazar compras, lo importante es el TAE. Puede ir del 3 % al 25 %, según el emisor. El uso que le vas a dar: si es solo para imprevistos, te interesa que no tenga coste si no la usas. Si es para financiar, mira el interés real.

si es solo para imprevistos, te interesa que no tenga coste si no la usas. Si es para financiar, mira el interés real. La flexibilidad: apps, control online, bloqueo inmediato, notificaciones… Hoy, todo esto marca la diferencia.

apps, control online, bloqueo inmediato, notificaciones… Hoy, todo esto marca la diferencia. La vinculación: si no quieres cambiar de banco, busca opciones sin vinculación como Axi o Plazo.

Preguntas frecuentes

Tarjetas de crédito Google Google

¿Qué riesgos tiene una tarjeta de crédito sin comisiones?

Que no tenga comisiones no significa que no tenga costes. El principal riesgo está en los intereses por aplazar pagos: si no devuelves a fin de mes, puedes acabar pagando un 20 % o más. Además, algunas tarjetas revolving pueden dificultar el control del gasto si no revisas bien la cuota mensual.

¿Las tarjetas sin comisiones son realmente gratis?

Solo si no las usas para financiar. Mientras no aplaces compras, no hay intereses ni cuotas. Pero si decides pagar a plazos, aplican intereses que pueden ser muy altos. Revisa siempre la letra pequeña.

¿Qué es mejor: una tarjeta de crédito o una de débito?

Depende del uso. La de crédito te permite financiar compras, reservar hoteles o alquilar coches. La de débito solo permite gastar el saldo que tienes. Una tarjeta de crédito sin comisiones, usada con cabeza, puede ser una herramienta útil sin suponer un coste.

Conclusión

Las tarjetas de crédito sin comisiones han evolucionado mucho y hoy permiten financiar compras puntuales o disponer de un respaldo económico sin coste fijo. La clave está en no confundir ausencia de comisiones con ausencia de intereses. Antes de contratar, piensa para qué la vas a usar y si vas a devolver el gasto a fin de mes. Porque si una tarjeta de crédito se adapta a ti, puede ayudarte a organizarte. Pero si no, puede salirte cara aunque no tenga comisiones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.