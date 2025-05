Que tiemblen las Kardashian: Las Berrocal vienen con más drama, lujo… y mucho carácter

¿Qué pasa cuando juntas a una diseñadora de éxito, una influencer con temperamento, una madre sin filtros y una hermana que nunca antes había hablado en público? Pasa esto: Las Berrocal. Un docurealitytan real, tan emocional y tan español que lo único que te va a extrañar es que no existiera antes.

Desde hoy ya puedes entrar en su universo, y lo harás solo en Movistar Plus+, donde el estreno no solo promete salseo, sino también autenticidad, humor y hasta un poco de terapia familiar televisada.

Drama con denominación de origen

Hay muchas formas de contar una familia. Pero esta vez, la historia no la cuenta un narrador, ni un guionista: la cuentan ellas. Sin filtros, sin miedo y sin paños calientes.

Cada episodio de Las Berrocal —cuatro en total, de 50 minutos— es como una sobremesa que empieza con un “yo no quiero hablar del tema” y termina con alguien llorando, otra riendo, otra arreglándose las uñas, y todas abrazadas. Porque ese es su verdadero superpoder: caerse mal durante un rato, pero nunca dejar de quererse.

Ni guion ni postureo: esto va en serio

Lo que vas a ver no está escrito. No hay frases aprendidas ni dramas forzados. Esto no va de actuar delante de una cámara. Esto va de abrir la puerta de casa y dejar que el espectador vea lo que siempre ha querido ver: cómo son realmente.

Vicky, Alba, Victoria y Rocío. Cuatro nombres, cuatro generaciones con acento, carácter y cero ganas de disimular. Si alguien pensaba que esto era solo glamour, está muy equivocado. Aquí se habla de heridas, de familia, de amor, de rupturas y de verdades que no se dicen en Instagram.

Y lo mejor es que, aun así, te arrancan una sonrisa. O varias.

Un proyecto único para una familia única

“Juntar a las mujeres de mi vida y hacer un proyecto en común es algo que nunca hubiese pensado”, confiesa Vicky Martín Berrocal. Y tiene razón: no es fácil. Pero lo han hecho. Y, como ella dice, es mágico.

Y esa magia se nota en cada plano. En cómo discuten. En cómo se reconcilian. En cómo se miran. Las Berrocal no representan la perfección. Representan algo mejor: la verdad.

Una apuesta de Movistar Plus+ que rompe arrasa entre las críticas

Desde Hierro hasta La Unidad, Movistar Plus+ ha demostrado que no tiene miedo a arriesgar. Y con Las Berrocal, entra de lleno en el terreno del docureality, apostando por un formato tan popular como valiente.

“Queremos experimentar con el docureality. Es un género que va en la línea de riesgo y ambición de todas nuestras producciones”, ha dicho Juan Andrés García Ropero, director de Entretenimiento de la plataforma. Y vaya si lo han hecho.

Porque esto no es un reality cualquiera. Esto es televisión emocional, familiar, explosiva, hecha con estilo propio y ADN andaluz.

¿Dónde ver Las Berrocal?

Desde hoy, Las Berrocal están disponibles solo en Movistar Plus+.

Y si quieres entrar en su mundo, lo tienes fácil:

Prepárate para discutir con ellas. Reírte con ellas. Y, sobre todo, engancharte como con ninguna otra.

Porque Las Berrocal no son solo una familia. Son un fenómeno.

Y lo mejor es que acaban de empezar.

