Le regalé estas Skechers sin cordones a mi padre aprovechando el 43 % de descuento… y fue un acierto total

Hay regalos que son un riesgo… y otros que aciertas sin pensarlo. Estas Skechers Summits High Range, rebajadas ahora a 48,49 € en Amazon (43 % de descuento), pertenecen a la segunda categoría. Pensadas para quienes buscan comodidad sin complicaciones, se han convertido en el calzado favorito de muchos padres, abuelos (y no tan abuelos) que quieren algo que se calce en dos segundos y se sienta bien durante horas.

El diseño en azul marino es sobrio y combina con todo. Pero lo realmente útil es que no tienen cordones: se ajustan con una lengüeta elástica que hace que ponerlas y quitarlas sea tan fácil como calzarse unas zapatillas de estar por casa… pero con suela de calle y soporte real.

Zapatillas que cuidan los pies (y también la espalda)

Skechers Summits High Range Amazon Amazon

Las Summits High Range están pensadas para caminar con comodidad sin sacrificar estabilidad. La plantilla interior con amortiguación Memory Foam se adapta a cada pisada, aliviando presión en talones, rodillas y lumbares, algo que se agradece especialmente si se usan durante muchas horas seguidas.

El tejido exterior, en malla ligera, permite que el pie respire incluso en los días de más calor, y la suela tiene buen agarre sin ser pesada. No son zapatillas para correr, pero sí perfectas para caminar, hacer recados, pasear o estar activo sin terminar con los pies cargados. Además, al no llevar cordones, no hay riesgo de que se desaten ni necesidad de agacharse constantemente para ajustarlas: un detalle pequeño, pero que cambia totalmente la experiencia de uso.

Por 48,49 €, estas Skechers son ese tipo de compra que parece pensada para un regalo, pero que acaba convenciendo tanto… que quieres otro par para ti. Y lo mejor: acaban siendo las zapatillas que más se usan.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.